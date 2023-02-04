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AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı!

04.02.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Sınavlar, 4 Şubat Cumartesi günü ila 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri "2023 AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?" sorusunun yanıtına ulaşmak için arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı!

AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Sınavlar bugün ve yarın gerçekleştirilecek ve öğrencilere her ders için 20'şer soru sorulacak. Peki, AUZEF bütünleme sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı cevap anahtarı ile ilgili detaylar...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SORULERI VE CEVAPLAEI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, üniversitenin internet adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla 'Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı' menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

AUZEF bütünleme sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştiril

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanıyor.

AUZEF sınav sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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