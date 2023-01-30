AUZEF sınav giriş belgeleri nereden alınır? Bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı!

2022-2023 takvimine göre, AUZEF telafi sınavları şubat ayında düzenlenecek. Bununla birlikte öğrencilerin gözleri, AUZEF sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki AUZEF sınav giriş belgeleri nereden alınır? Bütünleme sınavı ne zaman? İşte AUZEF bütünleme sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı!

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Bütünleme (telafi) sınavı 3 - 4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak alınacak.

Sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınav binası ve salonu yer alıyor.

Öğrencilerin sınav binasına, sınav giriş belgesi ve resmi kimliği ile katılmaları gerekiyor.

TELAFİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

