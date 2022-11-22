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AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler merakla bekliyor

22.11.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF vize sınavları 12-13 Kasım’da 3 farklı oturumla tamamlandı. Cumartesi sabah 9:00 ve öğlen 14:00 olmak üzere 2 oturum ile başlayan sınavlar, Pazar günü sabah 9:00 ile devam ederek sonlandı. Peki, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınav sonuçlarını açıkladı mı? AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler merakla bekliyor

AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AUZEF vize sınavları geçen sene olduğu gibi bu sene de yüz yüze gerçekleştirildi. Öğrenciler ikamet ettiği adreslerin yakınlarında yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlara girdiler. AUZEF vize sınavları 3 farklı oturumla tamamlandı ve öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin AKSİS sisteminden duyurulacak...

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**AUZEF ARA SINAV VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrencilerin merakla beklediği AUZEF vize sınav sonuçları için henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler AUZEF vize sınav sonuçlarını öğrenmek adına AKSİS sistemine giriş yapmaya başladılar. AUZEF ara sınav vize sonuçları hakkında güncel bir duyuru gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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**AUZEF ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarını görmek isteyen öğrenciler AKSİS sistemine akın etmeye başladılar. AUZEF vize sınav sonuçları, sınav tarihinden 15 veya 20 gün sonra açıklanıyor. Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin AKSİS sistemine kullanıcı adı ve şifreyi girerek sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

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