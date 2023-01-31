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Avanak Abdi filmi oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

31.01.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avanak Abdi filmi oyuncuları ve konusu sinema sever vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı Avanak Abdi filmi 1984 yılında yayınlanmıştır. Peki, Avanak Abdi filmi oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Avanak Abdi filmi oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Avanak Abdi filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yer alacak. Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Avni'nin, gönlünü ünlü şarkıcı Nevin Şenses’e kaptırması konu ediniyor. 1978'de vizyona giren Avanak Abdi filminin çekimleri İstanbul'un farklı mekanlarında tamamlandı. Çekimler çoğunlukla Fatih Cankurtaran'da gerçekleştirildi. Peki, Avanak Abdi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Arkadaşı Nuri ile afiş asarak geçimini sağlayan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Parasız olduğu için Nevin’in kendisine bakmayacağını düşünen Abdi, bir gün gazinoda sessiz sedasız aşkını izlemektedir. Ancak bir yanlış anlaşılma sonucu gazinodakiler Abdi’yi ünlü mafya olan Urfalı Abdi zannederler ve hürmet ederler. Gazinoda Nevin’in belalısı gangster Barut Osman’ı rezil eden Abdi, Nevin’in de sevgisini kazanır. Barut Osman, Komiser Osman’ın tehdidinden dolayı Abdi’ye elini süremezken yanlış anlaşılmanın neticesinde işler gitgide karmaşıklaşır.

avanak abdi oyuncuları

AVANAK ABDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Abdi: Kemal Sunal
Nevin Şenses: Ayşen Gruda
Barut Osman: Ünal Gürel
Nuri: Necdet Yakın
Simsar Cafer: Ali Şen
Komiser: Atilla Ergün
Urfalı Apti: Yadigar Ejder
Menajer Erto: Macit Flordun
Barut'un adamı: Arap Celal
Barut'un adamı: Sönmez Yıkılmaz

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