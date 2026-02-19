MAGAZİN

Gelin Evi programına 104 bin TL'lik geleneksel kıyafetiyle geldi! Buse Varol şaştı kaldı

Buse Varol'un sunumuyla Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan fenomen yarışma programı Gelin Evi'ne bu defa Arnavut gelini Sema gelin kıyafetiyle damga vurdu. Özenle hazırlanan Sema gelin kıyafeti için 'Taşımakta zorlanıyorum. Ağır olduğu kadar da fiyatı da ağır' diyerek herkesi şaşırttı.

Öznur Yaslı İkier

Show TV'nin gündüz kuşağı programlarından 'Gelin Evi', hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Program, gelinlerin ev dekorasyonundan sunumlarına, çeyizlerinden misafir ağırlamalarına kadar birçok konuda yarıştığı, eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne oluyor.

Buse Varol'un sunduğu Gelin Evi'ne bu hafta Arnavut gelini Sema gelin kıyafetiyle damga vurdu. Özenle hazırlanan Sema gelin kıyafeti için 'Taşımakta zorlanıyorum. Ağır olduğu kadar da fiyatı da ağır' diyerek herkesi şaşırttı.

Buse Varol kendini tutamayıp 'Ne kadar acaba?' diye sordu. Sema gelin ise; 'Tam takım olarak Kosova'da ince ince işlendi. El emeği göz nuru. 104 bin TL civarında.' dedi.

Buse Varol ve diğer yarışmacılar fiyatı duyunca şoke oldu. Programdaki o anlar kısa sürede gündem oldu.

