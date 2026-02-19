MAGAZİN

Bahar Şahin'den başörtülü Ramazan pozu! "Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım"

Aynı Yağmur Altında dizisiyle ekrana dönen Bahar Şahin başörtülü pozunu paylaşarak Ramazan ayına dair not düştü. "Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım" diyen Şahin'in paylaşımı konuşuldu.

Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz rolüne hayat veren Bahar Şahin uzun zaman sonra ekrana döndü. Bir süre önce Mine Tugay'a dair iddialarıyla adından söz ettiren Şahin sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Bahar Şahin son olarak Ramazan ayına dair bir paylaşımda bulundu. Başı örtülü olarak bir pozunu paylaşan oyuncu şunları söyledi:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var başında, ortasında ve sonunda tut ahahahah. Bu benim için bir kural oldu belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum."

Bahar Şahin'in sözlerine "Bu paylaşınca ne oldu şimdi", "Ne garipsiniz ya", "Niyetini et tut reklamı bırak" eleştirileri yapıldı.

BAHAR ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

4 Mayıs 1997 Ankara doğumlu Elif Bahar Şahin aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti. İlk oyunculuk deneyimini, 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

