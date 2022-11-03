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AVATAR 2 konusu nedir? Avatar 2 ne zaman çıkacak? Oyuncuları kimler?

03.11.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avatar 2 filminin fragmanının yayınlanması Avatar filmi hayranlarını büyüledi. Adeta görsel şölen sunan Avatar 2 merakla bekleniyor. Gişe rekorları kıran ilk filmin ardından Avatar 2 ne zaman çıkacak, konusu nedir? Avatar 2 oyuncuları kimlerdir? soruları en sık sorgulanan aramalar arasında bulunuyor.

AVATAR 2 konusu nedir? Avatar 2 ne zaman çıkacak? Oyuncuları kimler?

Avatar ilk filmini 2009 yılında yayınlamıştı. Gişe rekorları kıran ilk filmin ardından büyük bir hayran kitlesi toplayan Avatar'ın 2. filminin ne zaman geleceği merak konusuydu. Yönetmenliğini James Cameron'ın yaptığı Avatar 2 filminin (Avatar: Suyun Yolu) 2 dakika 28 saniyelik fragmanı yayınlandı. Öğrenilen bilgilere göre Avatar 2'de ilk filmden 10 yıl sonra yaşananlar anlatılacak. Avatar 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Avatar 2 ne zaman çıkacak sorularının cevapları oldukça merak ediliyor.

AVATAR 2 KONUSU NEDİR?

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Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

DEVAM FİLMLERİ GELECEK

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Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

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İlk Avatar filminden Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver ve Giovanni Ribisi gibi isimler, ikonik hikayenin devamı için geri dönecekler. Kate Winslet ve Michelle Yeoh ise kadroya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

GİŞE REKORTMENİ FİLM

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James Cameron'un Oscar ödüllü filmi Avatar (2009) 4K HDR olarak23 Eylül'de yeniden vizyona girmişti. Bilimkurgu türündeki ‘Avatar’ 22’nci yüzyılın ortalarında insanlığın Pandora isimli gezegendeki madeni çıkarma girişimiyle başlayan hikayeyi anlatıyordu. 2009’da gösterime giren film kısa sürede tüm zamanların en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Film hala bu unvanını hala koruyor.

AVATAR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

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Avatar 2 (Avatar: Suyun Yolu) filminin 16 Aralık 2022 tarihinde gösterime girmesi bekleniyor.

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