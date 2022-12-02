Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 Türkiye vizyon tarihi belli oldu!

ABD yapımı bilim kurgu filmi Avatar 2'nin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Avatar film serisinin ilki 2009 yılında yayınlarak izlenme rekorları kırmıştı. 2021 yılında yayınlanması beklenen Avatar 2'nin vizyon tarihi birkaç kez ertelendi. James Cameron'ın yazıp yönettiği Avatar, tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu kazanmıştır. İşte Avatar 2 hakkında tüm merak edilenler...

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney'den yapılan yeni açıklamada, filmin 16 Aralık 2022'de vizyona gireceği açıklandı. Eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.

AVATAR 2 KONUSU NEDİR?

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Avatar 2 oyuncu kadrosu şu şekilde;



Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones



