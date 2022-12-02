MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 Türkiye vizyon tarihi belli oldu!

Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 Türkiye vizyon tarihi belli oldu!

02.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır heyecanla beklenen Avatar 2 filminin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. İlki 2009 yılında yayınlanan Avatar filmi yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kırmıştı. Peki, Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 Türkiye vizyon tarihi belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 Türkiye vizyon tarihi belli oldu!

ABD yapımı bilim kurgu filmi Avatar 2'nin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Avatar film serisinin ilki 2009 yılında yayınlarak izlenme rekorları kırmıştı. 2021 yılında yayınlanması beklenen Avatar 2'nin vizyon tarihi birkaç kez ertelendi. James Cameron'ın yazıp yönettiği Avatar, tüm zamanların en çok hasılat yapan film rekorunu kazanmıştır. İşte Avatar 2 hakkında tüm merak edilenler...

AVATAR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin yönetmeni James Cameron ve yapımcı Disney'den yapılan yeni açıklamada, filmin 16 Aralık 2022'de vizyona gireceği açıklandı. Eş zamanlı olarak yazılan Avatar 3, Avatar 4 ve Avatar 5'in sırasıyla Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de yayınlanması bekleniyor.

Avatar 21

AVATAR 2 KONUSU NEDİR?

Jake Sully ve Neytiri bir aile kurarlar ve birlikte kalmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ancak, eski bir tehdit başladığı işi bitirmek için geri döndüğünde, evlerini terk etmek ve Pandora'nın farklı bölgelerini keşfetmek zorunda kalırlar.

Avatar 23

AVATAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Avatar 2 oyuncu kadrosu şu şekilde;

Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder ve Matt Gerald, ilk filmdeki rollerini devam ettirecek. Sigourney Weaver ise farklı bir rolle geri dönecek.

Yeni oyuncular; Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel ve CJ Jones

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dediKızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi
Nur Viral'e yanıtı tepki çekti! "Erkek her zaman..."Nur Viral'e yanıtı tepki çekti! "Erkek her zaman..."
Alev Hemşire'yi şimdi görün! Son hali şaşırttıAlev Hemşire'yi şimdi görün! Son hali şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Avatar 2 filmi avatar 2 avatar film ele

En Çok Okunan Haberler

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Sevilen dizide sürpriz ayrılık! Veda mesajı paylaştı

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Herkes asgari ücrete kilitlenmişken heyecanlandıran promosyon çıkışı!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi her şeyi anlattı

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.