YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar’da 89 yaşındaki kadın evinde baygın halde bulundu

Avcılar’da 89 yaşındaki kadın evinde baygın halde bulundu

06.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da, 89 yaşındaki kadın evinde baygın halde bulundu. Yaklaşık yarım saatlik kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan 89 yaşındaki Kamuran Özdağlı’dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarken kadının yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Güzelavrat" 30 kişiyi zehirledi"Güzelavrat" 30 kişiyi zehirledi
Filistin için bağışlar devam ediyorFilistin için bağışlar devam ediyor
Gazeteci ve sunucu Yar, Datça Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladıGazeteci ve sunucu Yar, Datça Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Avcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

Özge eczanesi
Buyukcekmece
Taha eczanesi
Basaksehir
Ömür eczanesi
Eyup
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Onur eczanesi
Pendik
Taşdelen eczanesi
Cekmekoy
Arzu eczanesi
Eyup
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.