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Avcılar’da aile çay bahçesinde yangın: Alandaki restoran ve 2 baraka ev alev alev yandı

06.10.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da aile çay bahçesi ve piknik alanı olarak kullanılan yaklaşık bin metrekare alana kurulu iş yerinde yangın çıktı.

Avcılar’da aile çay bahçesinde yangın: Alandaki restoran ve 2 baraka ev alev alev yandı

İçerisinde çok sayıda barakanın olduğu piknik alanında, restoran olarak kullanılan bir baraka ve işçilerin kaldığı 2 baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi Yediveren Sokak üzerinde bulunan yaklaşık bin metrekare alana kurulu aile çay bahçesi ve piknik alanı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bin metrekare alana kurulu işletme içinde bulunan barakalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üç ayrı noktada çıkan yangınlara dört bir yandan müdahale etti. Restoran ve işçilerin kaldığı 3 barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası barakalar kullanılamaz hale gelirken içeride kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında işletmede maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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