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  4. Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da atık malzeme deposunda çıkan yangın söndürüldü

03.05.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da atık malzemelerin konulduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde geri dönüşüm için toplanan atık malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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yangın Avcılar

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