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Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı

03.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyi gören duyarlı vatandaşların durumu polise bildirmesiyle A.H.Ç. yakalandı - Şiddet gören köpek sahibine teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden şüpheli gözaltına alındı.

Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, köpeği döven bir şüpheliyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpeğe şiddet uygulayan A.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının eziyet ettiği köpeği çaldığını tespit eden ekipler, "hırsızlık" ve "hayvana eziyet etmek" suçlarından işlem yaptıktan zanlı A.H.Ç'yi adliyeye sevk etti.

Eziyet gören köpeğin önce belediye görevlilerine, ardından da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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