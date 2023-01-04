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  4. Avcılar’da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

Avcılar’da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

04.01.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da, drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü yakalandı.

Avcılar’da drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

Ehliyeti 2 ay geri alınan sürücüye ayrıca para cezası kesildi.
Olay, 27 Aralık 2022 tarihinde Avcılar Tahtakale Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K, isimli bir sürücü aracıyla siteler arasındaki yolda drift atmaya başladı. Hem trafiği hem de yayaları tehlikeye atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri belirlenen M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri yapılan şahıs hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D maddesinden 9 bin 125 TL, cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süre el konulurken araç ise, 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan, şahıs hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesince adli işlem yapıldı.

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