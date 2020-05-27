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Avcılar'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Avcılar'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir eve düzenlenen baskında, kaçak 109 kilo 500 gram nargile tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak nargile tütünü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 109 kilo 500 gram nargile tütünü, 200 saklama kabı, tütün doğrama işlemlerinde kullanıldığı düşünülen kasap kıyma makinesi, 2 hassas terazi, 132 kilo 600 gram nargile tütünü yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.

Daire sahibi Ali K. (54), evi Aimed isimli Suriye uyruklu bir kişiye kiraladığını ve kira kontratı yapmadıklarını söylemesi üzerine gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında adreste nargile türünü imal ettiği belirlenen Suriye uyruklu İ.E. (17) Esenyurt'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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