YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar'da vücut geliştirme sporcusu evini ateşe verdi

Avcılar'da vücut geliştirme sporcusu evini ateşe verdi

14.04.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen vücut geliştirme sporcusu, eşyalarını balkondan atarak evini ateşe verdi.

Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katını kiralayan O.E.G, annesiyle kalacağını söyledi. Bu evde bir süre annesiyle kalan O.E.G, daha sonra yalnız yaşamaya başladı. Son zamanlarda psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen O.E.G, eşyalarının bir kısmını balkondan atmaya başladı.

Daha sonra kapıyı kilitleyen O.E.G, evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerince kilitli kapı açılarak eve girildi. O.E.G, polis ekiplerince güçlükle ambulansa bindirildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen annesi, oğlunun sağlık ekiplerine güçlük çıkarmaması için sakinleştirmeye çalıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye ekipleri Bahçelievler’de kolonları çatlayan binada incelemelerde bulunduBelediye ekipleri Bahçelievler’de kolonları çatlayan binada incelemelerde bulundu
İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonuİzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonu
Başkentte "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındıBaşkentte "Valeler" suç örgütüne yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Avcılar vücut geliştirme şampiyonu

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Nisan Cumartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:19
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Cumartesi

Güneş gören eczanesi
Sile
Afşar eczanesi
Sisli
Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Hakan eczanesi
Kucukcekmece
Ellezoğlu eczanesi
Bagcilar
Gaye eczanesi
Maltepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.