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  4. Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı

10.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'den paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, dün 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, şoförün bu sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer alıyor.

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