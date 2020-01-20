Avcılı Beşiktaş, son 14 sezonun en kötüsü

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftaları dikkate alındığında son 14 sezonun en çok yenilgisini almaktan kurtulamadı. Ligde son olarak 2005-2006 sezonun 18. haftasında 6. yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, bu sezonu da 6 mağlubiyetle geçti.

Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016'daki 49 resmi maçta 10 kez yenilen Beşiktaş, sonraki sezon 54 maçta 6 defa sahadan mağlup ayrıldı. 207-2018'de 51 resmi karşılaşmada 10 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki 46 maçı 11 yenilgiyle tamamladı.

Avcı yönetimindeki Beşiktaş, son 5 sezondaki en çok yenilgi sayısına 27 maçta ulaştı. 2014-2015'te 51 resmi karşılaşmada 13 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 2019-2020'nin daha ortasında bu mağlubiyetleri almaktan kurtulamadı.

Ligdeki 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde ise sadece bir kez kazanıp, 5 defa mağlup oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yine bir kez rakiplerine üstünlük kurup, 2 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezonki 27 resmi karşılaşmada 13 kez rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçların 11'ini kazanabilen Beşiktaş, 3 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

18. haftaların birer sezonunu bir ve 2 yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7 sezonun aynı haftalarında rakiplerine 3 defa mağlup oldu. Beşiktaş, ikişer sezonda ise aynı dönemi 4 ve 5 yenilgiyle tamamladı.

AVRUPA'DA DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde de son dönemlerin en büyük hayal kırıklığını yaşadı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde grup mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, sadece bir kez kazanıp 5 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

2011-2012'de yine Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, altışar galibiyet ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında mücadele ettiği 5 sezonda Avcı dönemindeki kadar hüzün yaşamamıştı.

Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2014'te 2 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, tur atlamasına rağmen aldığı men cezası nedeniyle mücadelesine devam edemedi.

Bilic yönetiminde bir sonraki sezon 10 Avrupa kupası maçında 3 yenilgiyle sezonu tamamlayan Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada bir defa mağlup oldu. Güneş yönetiminde bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 12 maçta 2 kez yenildi. 2017-2018'deki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 8 maçta 2 kez yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki 12 Avrupa Ligi mücadelesinde 4 yenilgi aldı.

(AA)

