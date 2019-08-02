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Avengers ekibini hiç böyle görmediniz!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

Sosyal medyada başlayan yaşlandırma akımından Avengers kahramanları da nasibini aldı.

Hakkında birçok komplo teorisi yapılan ve kullanıcı verilerini üçüncü şahıslarla paylaşıldığına dair kafa karıştırıcı iddialar ortaya atılsa da, yaşlandırma uygulamalarıyla ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada çılgınca paylaşılmaya devam ediyor.

İnternet kullanan neredeyse herkes günümüzün popüler uygulamasından nasibini alıyor. Kullanıcılara nasıl daha genç, daha yaşlı, sakallı, farklı saçlara sahip göründüğünü gösteren bu uygulamada hayatınızın her dönemine dair ipucu elde ediyorsunuz.

Belki yaşlandıkları zaman tekrar bir araya gelip dünyayı tehditlerden koruyamayacaklar ama onların yaşlılık hallerini de görmek istedik. İster Asgard tanrıları, ister son derece güçlü büyücüler ya da süper askerler olsun, işte Avengers'ın bundan 40 yıl sonra nasıl görünebileceğine dair örnekler...

Avengers ekibini hiç böyle görmediniz!

Bruce Banner (Mark Ruffalo)

Bruce Banner (Mark Ruffalo)

Bucky Barnes - Kış Askeri (Sebastian Stan)

Bucky Barnes - Kış Askeri (Sebastian Stan)

Clint Barton - Hawkeye (Jeremy Renner)

Clint Barton - Hawkeye (Jeremy Renner)

Drax (Dave Bautista)

Drax (Dave Bautista)

Gamora (Zoe Saldana)

Gamora (Zoe Saldana)

Hulk (Mark Ruffalo)

Hulk (Mark Ruffalo)

Hulk (Mark Ruffalo)

Hulk (Mark Ruffalo)

Loki (Tom Hiddleston)

Loki (Tom Hiddleston)

Mantis (Pom Klementieff)

Mantis (Pom Klementieff)

Nick Fury (Samuel L. Jackson)

Nick Fury (Samuel L. Jackson)

Okoye (Danai Gurira)

Okoye (Danai Gurira)

Pepper Potts (Gwyneth Paltrow)

Pepper Potts (Gwyneth Paltrow)

Peter Parker - Örümcek Adam (Tom Holland)

Peter Parker - Örümcek Adam (Tom Holland)

Peter Quill - Starlord (Chris Pratt)

Peter Quill - Starlord (Chris Pratt)

Rhodey - War Machine (Don Cheadle)

Rhodey - War Machine (Don Cheadle)

Sam Wilson - Falcon (Anthony Mackie)

Sam Wilson - Falcon (Anthony Mackie)

Scott Lang - Ant-Man (Paul Rudd)

Scott Lang - Ant-Man (Paul Rudd)

Shuri (Letitia Wright)

Shuri (Letitia Wright)

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch)

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch)

Steve Rogers - Kaptan Amerika (Chris Evans)

Steve Rogers - Kaptan Amerika (Chris Evans)

T'Challa - Black Panther (Chadwick Boseman)

T'Challa - Black Panther (Chadwick Boseman)

Thor (Chris Hemsworth)

Thor (Chris Hemsworth)

Valkyrie (Tessa Thompson)

Valkyrie (Tessa Thompson)

Wanda Maximoff - Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Wanda Maximoff - Scarlet Witch (Elizabeth Olsen)

Wong (Benedict Wong)

Wong (Benedict Wong)
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