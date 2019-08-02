Avengers ekibini hiç böyle görmediniz!

Hakkında birçok komplo teorisi yapılan ve kullanıcı verilerini üçüncü şahıslarla paylaşıldığına dair kafa karıştırıcı iddialar ortaya atılsa da, yaşlandırma uygulamalarıyla ortaya çıkan fotoğraflar sosyal medyada çılgınca paylaşılmaya devam ediyor.

İnternet kullanan neredeyse herkes günümüzün popüler uygulamasından nasibini alıyor. Kullanıcılara nasıl daha genç, daha yaşlı, sakallı, farklı saçlara sahip göründüğünü gösteren bu uygulamada hayatınızın her dönemine dair ipucu elde ediyorsunuz.

Belki yaşlandıkları zaman tekrar bir araya gelip dünyayı tehditlerden koruyamayacaklar ama onların yaşlılık hallerini de görmek istedik. İster Asgard tanrıları, ister son derece güçlü büyücüler ya da süper askerler olsun, işte Avengers'ın bundan 40 yıl sonra nasıl görünebileceğine dair örnekler...