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Avengers: Infinity War yeni fragman: Son yakında! (Avengers Sonsuzluk Savaşı ne zaman vizyona girecek?)

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Marvel evreni yeni filmi Avengers: Infinity War, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Vizyona girmesine az bir zaman kala yayınlanan Avengers: Infinity War yeni fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Avenger Sonsuzluk Savaşı'nda kahramanların karşısında güçlü bir rakip var: Thanos! Iron Man, Thor, Kara Panter, Örümcek Adam, Hulk, Kaptan Amerika, Galaksinin Koruyucuları, Doktor Strange, Kızıl Cadı başta olmak üzere Marvel'ın kahramanları Thanos'a karşı güçlerini birleştiriyor. İşte o fragman

Avengers: Infinity War yeni fragman: Son yakında! (Avengers Sonsuzluk Savaşı ne zaman vizyona girecek?)

Avengers: Infinity War filminin heyecanla vizyona girmesi bekleniyor. Dün yayınlanan yeni fragmanla herkesi daha da meraklandıran, heyecanlandıran Avengers: Infinity War, şimdiden bilet satış rekoru kırdı. Marvel'in tüm kahramanları, bu sefer Thanos'a karşı güçlerini birleştiriyor ve her biri farklı güçleri olan taşları, Thanos'un eline geçmesini önlemek amacıyla tüm güçleriyle mücadele ediyorlar. İşte Avengers: Infinity Wa yeni fragmanı;

AVENGER: INFINITY WAR YAPIM AŞAMASI

Ekim 2014'te Marvel Studios filmi "Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı Bölüm 1" ve "Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı Bölüm 2" iki bölüm şeklinde açıkladı. Nisan 2015'te filmin yönetmenleri Kaptan Amerika: Kış Askeri'nden de bilinen Joe Russo ve Anthony Russo kardeşler olduğu açıklanmıştır. Daha sonra yönetmenler iki filminin senaryosunun birbirinden farklı olacağını açıklamışlardır. Mayıs 2015'te filmin senaristleri Christopher Markus ve Stephen McFeely oldu. Mayıs 2016'da yönetmenler filmin isminin yanlış anlaşıldığını bu yanlışlığı gidermek için filmlerin ikiye bölündüğünü açıklamışlardır. İlk filminin isminin "Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı" olduğu duyurulmuştur. Devam filminin ise adı henüz belirlenmemiştir.

AVENGER: INFINITY WAR VİZYONA GİRMEDEN REKOR KIRDI!

Avengers: Infinity War (Sonsuzluk Savaşı), yayınlanan yeni fragmanıyla filme olan merakı en üst düzeye çıkarırken, filmin hayranları da boş durmadı. Amerika’nın en büyük sinema bileti satış sitesi Fandango, süper kahraman filminin biletlerini bugün satışa çıkardı ve film kırılması çok zor bir rekora imza attı. “Avengers: Sonsuzluk Savaşı”, ön satış aşamasında ilk 24 saat içinde en çok bilet satan film oldu. Bu rekor yetmezmiş gibi bir de bunu yalnızca 6 saat içinde gerçekleştirdi. Önceki rekor, bir başka süper kahraman filmi olan “Batman v Superman: Adaletin Şafağı”nın elindeydi. Üçüncü en çok satış rekoruna sahip film ise şu an hala vizyonda olan “Black Panther”.

60'tan fazla çizgi roman karakterini bir araya getiren yeni Marvel filminde, kahramanlarımız bu kez sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos’a karşı mücadele ediyor. Oyuncu kadrosuyla ağız sulandıran filmde Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Tessa Thompson, Scarlett Johansson, Tom Holland, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Josh Brolin, Sebastian Stan, Chris Evans, Cobie Smulders, Dave Bautista, Paul Rudd, Chadwick Boseman, Gwyneth Paltrow ve Paul Bettany yer alıyor.

“Avengers: Sonsuzluk Savaşı” ülkemizde 27 Nisan’da vizyona girecek.

AVENGER: INFINITY WAR KONUSU

Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır..

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