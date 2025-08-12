Avladığı hayvanı kesince gözlerine inanamadı: Masmavi çıktı! Gerçek sonradan ortaya çıktı "Sakın tüketmeyin"

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, San Francisco’nun güneyindeki bir avcı, avladığı yaban domuzlarının etinde mavi renk fark etti. Yapılan incelemelerde, bu domuzların diphacinone adlı fare zehrini yedikleri ortaya çıktı.

ZEHİRİN RENGİNİ ALMIŞ

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı (CDFW), domuzlardan birinin midesinde zehirli yem kalıntıları buldu. Zehirin belirgin mavi renge boyandığı, bu sayede ayırt edilmesinin kolaylaştırıldığı belirtildi.

Yetkililer, avcılara şu uyarıda bulundu:

“Eğer kestiğiniz hayvanın etinde mavi doku görüyorsanız, sakın tüketmeyin.”

KİŞİSEL KULLANIM İÇİN YASAK

Bu zehirin Kaliforniya’da kişisel kullanım için yasak olduğu, yalnızca belirli ticari alanlarda kullanılabildiği bildirildi. Ancak hem bölgede hem de çevresindeki nehirlerde bu yemlerin yaygın olarak kullanıldığı kaydedildi.