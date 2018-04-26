Avlu 5. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin oynadığı Avlu dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. Bir anda kendini hapishanede bulan Deniz, iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır. Avlu geçen bölümde Deniz, kızını bir daha göremeyeceği korkusu yaşıyordu. İki kadın da yeni gelen Deniz'i kendi taraflarına çekmeye çalışıyordu. Avlu yeni bölümde Deniz ile Kudret arasındaki gerginlik had safhaya çıkıyor. Telefon konuşmasını duyan Deniz öfkeden deliye dönüyor ve Kudret'i tehdit ediyor. Kudret ise "Uyarıyorum çok kan akar" diyerek karşılık veriyor. İşte Avlu 5. bölüm fragmanları, bölüm özeti ve canlı yayın bağlantısı...

AVLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir.

Avlu'da dengeler değişiyor! #Avlu yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da Star'da! pic.twitter.com/DeTBoIs6QW — STAR TV (@startv) 26 Nisan 2018

AVLU 5. YENİ BÖLÜM İZLE (Star TV 20.00)