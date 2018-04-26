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Avlu 5. yeni bölüm izle: "Uyarıyorum çok kan akar!" (Avlu fragmanları, bölüm özeti)

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Avlu 5. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de. Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin paylaştığı Avlu yeni bölümde ortalık iyice karışıyor. Dengelerin değişeceğin Avlu 5. bölümde Deniz, Kudret'e olan öfkesi onu deliye çevirir. Fakat Deniz'i beklenmediği yerden gelen ihanet vuracak. İşte Avlu 5. yeni bölüm fragmanları, özeti ve Star TV online izleme bağlantısı...

Avlu 5. yeni bölüm izle: "Uyarıyorum çok kan akar!" (Avlu fragmanları, bölüm özeti)

Avlu 5. yeni bölümü ile bu akşam Star TV'de izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin oynadığı Avlu dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. Bir anda kendini hapishanede bulan Deniz, iki kadın arasındaki savaşın ortasında kalır. Avlu geçen bölümde Deniz, kızını bir daha göremeyeceği korkusu yaşıyordu. İki kadın da yeni gelen Deniz'i kendi taraflarına çekmeye çalışıyordu. Avlu yeni bölümde Deniz ile Kudret arasındaki gerginlik had safhaya çıkıyor. Telefon konuşmasını duyan Deniz öfkeden deliye dönüyor ve Kudret'i tehdit ediyor. Kudret ise "Uyarıyorum çok kan akar" diyerek karşılık veriyor. İşte Avlu 5. bölüm fragmanları, bölüm özeti ve canlı yayın bağlantısı...

AVLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir.

AVLU 5. YENİ BÖLÜM İZLE (Star TV 20.00)

Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.

AVLU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Deniz, Kudret ile Azra savaşının ortasında kalıyor! Çıkan müebbet kararından sonra Deniz’in dünyası bir kez daha başına yıkılır. Diğer mahkumlar ona umut aşılamaya çalışsa da aklında tek bir soru vardır; ‘’Ya kızımı bir daha göremezsem?’’. Azra için de yıllardır ertelediği bir görüşmeyi yapma zamanı artık gelmiştir. Bu, onu içten içe öldüren zehri akıtmak için belki de son fırsatıdır. Azra bunun gerginliğini yaşarken dışardan gelen haberler de Kudret’i pimi çekilmiş bir bombaya çevirmiştir. Deniz ise kendini bu ateş hattının tam orta yerinde bulacaktır.

'Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar: Mahkumlarla görüşmedim'Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar: Mahkumlarla görüşmedim
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