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'Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar: Mahkumlarla görüşmedim

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

‘Aile Arasında’ komedi filminden sonra, Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Avlu’yla ekranda olan Demet Evgar, “Her rol için kendimden yola çıkıyorum ve başka geçmişler yazıyorum” dedi

'Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar: Mahkumlarla görüşmedim

'Avlu' dizisinde Deniz karakterini canlandıran Demet Evgar, yeni dizisini ve bilinmeyenlerini anlattı.

‘Avlu’ dizisi için nasıl bir ön çalışma yaptınız? Cezaevinde kalmış ya da orada bulunan mahkumlarla görüştünüz mü?

  • Hayır, kimseyle görüşmedim. Çünkü hapishaneyle ilgili fikri olmayan bir kadın olarak giriyorum oraya. İleriki bölümler için gidip görmek mümkün olabilir.

ASIL SIKINTI ALIŞMAK

‘Kader mahkumu’ diye bir şey var mı?

  • Bence var. Her şeyden evvel, suçlar ve cezalar memleketten memlekete değişiyor. ‘Coğrafya kaderindir’ sözüne inanıyorum. Kader mahkumluğuna da... Ama rüzgarın önüne katıp, gönlünce sürüklediği yapraklar olmadığımızı da biliyorum.

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Proje, erkek hegemonyasında ezilen kadınların dramını anlatıyor. Ölmezse ve yaralanmazsa bir erkek yüzünden hapse giriyor kadın... Bu kadınlar nasıl kurtulur?

  • Dizi, sadece erkek hegemonyasında ezilen kadınları anlatmıyor. Kadının kadına yaptığını da anlatıyor, insanın insana yaptığını da... Bu kadınların ve insanların acıları görünür olup, buna alışılmadıkça çözülür. Her gün üçüncü sayfada görüyoruz zaten. Asıl sıkıntı alışıyoruz ve normalleştiriyoruz! Maalesef başımıza gelene kadar bekliyoruz.

Bu kadar çeşitli karakteri canlandırmak için nasıl bir ruh gerekiyor? Komedi oynuyorsunuz, dramda yer alıyorsunuz... Her rolünüzle bir önceki karakterinizi unutturuyorsunuz...

  • Sanırım kendimi koruyarak oluyor. Her rol için kendimden yola çıkıyorum ama kendime başka geçmişler yazarak...Beyin, bu oyuna kanmaya ve hayatına oynadığın rol gibi devam etmeye çok hazırdır tabii. Dikkatli olmak gerek. (NTV)
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