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Avlu'da sürpriz gelişme! Diziye geri dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 26.11.2018 21:37 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'da sürpriz bir gelişme yaşanacak. Avlu dizisinin ilk sezonunda Melis Müdür karakterini canlandıran Deniz Barut diziye geri dönüyor.

Avlu'da sürpriz gelişme! Diziye geri dönüyor

Avlu'da beklenen olaylar yaşanmaya devam ediyor. Sevda Dalgıç diziden çıkartılmıştı. Yaşanan bu ayrılığın ardından sürpriz bir isim ise geri dönüyor.

Dizinin ilk sezonunda Melis Müdür rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı ve güzel oyuncu Deniz Barut, karakterin Avlu'da mahkumlara karşı verdiği psikolojik desteğin yanında iyimser tavırlarıyla da izleyicinin sevdiği bir karaktere ulaşmıştı. Deniz Barut, bu hafta yayınlanacak bölümle senaryo gereği yeniden Avlu'ya giriş yapıyor.

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Barut, dizide Nergis Öztürk'ün canlandırdığı Zerrin müdür ile kıyasıya bir rekabete girecek.

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avlu dizisi deniz barut melis müdür

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