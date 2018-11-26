Avlu'da sürpriz gelişme! Diziye geri dönüyor

Avlu'da beklenen olaylar yaşanmaya devam ediyor. Sevda Dalgıç diziden çıkartılmıştı. Yaşanan bu ayrılığın ardından sürpriz bir isim ise geri dönüyor.

Dizinin ilk sezonunda Melis Müdür rolüyle izleyici karşısına çıkan başarılı ve güzel oyuncu Deniz Barut, karakterin Avlu'da mahkumlara karşı verdiği psikolojik desteğin yanında iyimser tavırlarıyla da izleyicinin sevdiği bir karaktere ulaşmıştı. Deniz Barut, bu hafta yayınlanacak bölümle senaryo gereği yeniden Avlu'ya giriş yapıyor.

Barut, dizide Nergis Öztürk'ün canlandırdığı Zerrin müdür ile kıyasıya bir rekabete girecek.



