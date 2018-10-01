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Avlu'dan Bir Deli Rüzgar'a sürpriz transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2018 10:41 | Son Güncelleme

Avlu dizisinin yeni sezonunda bir bölüm görünen Teoman Kumbaracıbaşı, sürpriz şekilde başka dizide görüldü. Teoman Kumbaracıbaşı Bir Deli Rüzgar'a transfer oldu

Avlu'dan Bir Deli Rüzgar'a sürpriz transfer!

Avlu’da Hakan Demir rolünü canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı, FOX TV’nin yeni sezon yapımlarından Bir Deli Rüzgar’da ortaya çıktı.

Bir Deli Rüzgar 3. bölümü ile cumartesi akşamı ekrana geldi. Dizinin son sahnelerinde Avlu’nun Hakan’ı Teoman Kumbaracıbaşı göründü. Teoman Kumbaracıbaşı, Bir Deli Rüzgar’da Gökçe karakterini canlandıran Pınar Deniz’in büyük patronu olacak.

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Yeni bölüm fragmanında da görünen Kumbaracıbaşı, Gökçe’ye geleceğini etkileyecek bir sözleşme imzalatıyor. Tabi aslında imzayı attıran ünlü bir menajer. Kumbaracıbaşı da büyük patron olarak yeni bölümde yer alacak.

Avlu’da görüldüğü son sahnede Hakan, ziyaretine gittiği Deniz’den boşanmak istediğini bildiriyor. Deniz ise boşanmak için intikam şartı koşuyordu. Eğer Hakan kızlarının intikamını Alp’ten alırsa onu azat edecekti.

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Anahtar Kelimeler:
avlu teoman kumbaracıbaşı bir deli rüzgar

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