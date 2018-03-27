Avlu dizisi için 4 aylık çalışmayla dev plato kuruldu

Avlu'nun başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur gibi isimlerin rol alıyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri için özel olarak dev bir plato hazırlandı. 4 aylık bir çalışma süreci ile hazırlanan platonun yapımında 70 kişilik bir ekip çalıştı.

Avlu’nın platosu, 4.500m2’lik bir alanda yer alıyor, dekor kurulumuna ilk başlandığında zemini düzeltmek için 240m3 beton kullanıldı. Duvarlar içinse 2000m2 ytong duvarlar örüldü.

Yapımında iki ton boya kullanılan avlunun dış duvarları için kapalı ve açık alanlarda 2000 metre dikenli / jiletli tel kullanıldı.

Gerçekçiliği ile ön plana çıkan dekorasyonda en ufak detaylar bile düşünüldü.

Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.