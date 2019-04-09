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Avlu dizisinde bomba ayrılık! Hangi oyuncu veda ediyor?

DİZİ HABERLERİ  | 09.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

Başrollerini Demet Evgar, Nursel Köse, Nergis Öztürk ve Ceren Moray gibi ünlü oyuncuların paylaştıkları Avlu dizisinde bir ayrılık yaşanacak.

Avlu dizisinde bomba ayrılık! Hangi oyuncu veda ediyor?

Star'ın Limon Film imzalı sevilen dizisi 'Avlu' perşembe akşamlarına damga vuruyor. Genel yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı dizi, Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor.

Hülya Gezer ile Şafak Bal'ın yönettiği dizinin 39. bölümünde flaş bir ayrılık yaşanacak. Dizinin öne çıkan karakterlerinden 'Murat Ünal'a hayat veren Kenan Ece, 'Avlu'ya veda edecek.

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Geçen hafta kolaj bölümüyle seyirciyle buluşan Avlu'nun perşembe akşamı yeni bölümü ekrana gelecek.

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Kenan Ece avlu dizisi avlu

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