Avlu dizisinde flaş ayrılık! Hangi isim veda ediyor?

Başrollerini Demet Evgar, Nursel Köse ve Ceren Moray'ın paylaştığı Avlu dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Ushan Çakır ve Ertan Saban'ın da diziye girmesinin ardından her bölümde gerilimin arttığı Avlu'da Nursel Köse'nin canlandırdığı Kudret karakterinin yandaşlarından biri, Avlu'ya veda edecek.

Avlu'da İpek karakterine hayat veren Nurhak Mine Söz projeye veda edecek.

Öte yandan 'Avlu'nun çekilip çekilmeyeceği merak konusu olan 3. sezonuyla ilgili de Netflix ile görüşüldüğü iddiası dolaşıyor. (Medyatava)



