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Avlu dizisinde flaş veda! Sema Şimşek Avlu'dan neden ayrıldı?

DİZİ HABERLERİ  | 28.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

Star TV'nin ilgi ile izlenen dizisi Avlu'nun kadrosuna geçtiğimiz ay dahil olan isim için ayrılık kararı verildi.

Avlu dizisinde flaş veda! Sema Şimşek Avlu'dan neden ayrıldı?

Limon Film'in Star için çektiği Avlu dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izleniyor. Şafak Bal ve Hülya Gezer'in yönettiği dizi sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyirciyi perşembe akşamları ekran başına topluyor.

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse ve Nergis Öztürk gibi başarılı kadın oyuncuları buluşturan dizinin kadrosunda bir ayrılık yaşandı.

Diziye önceki ay 'Eylem' karakteriyle katılan Sema Şimşek projeye veda etti. Senaryo gereği ekipten ayrıldığı öğrenilen Şimşek, daha önce 'Savaşçı' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizilerindeki performansıyla dikkat çekmişti.

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Sema Şimşek avlu dizisi

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