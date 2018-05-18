Avlu dizisinde Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek damgası

Deniz, artık kendisini olduğu kadar Ecem’i de Kudret’in planlarından korumak zorunda kalacak. Oğlu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kudret için ise Ecem, ortadan kaldırılması gereken yeni bir problem olur.

Ecem babasını vurduğunu savcıya itiraf etmesinin ardından hapishaneye girdi. Kızının cezaevinde yanına gelmesiyle Deniz (Demet Evgar) kızını korumak için farklı cephelerde de savaşmaya hazırlıklı olması gerektiğinin farkına vardı.

NECİP FAZIL KÜÇÜKKÜREK / MEHMET'E MEKTUP

Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,

Kırmızı tuğlalar altı köşeli.

Bu yol da tutuktur hapse düşeli...

Git ve gel... Yüz adım... Bin yıllık konak.

Ne ayak dayanır buna, ne tırnak!

Bir âlem ki, gökler boru içinde!

Akıl, olmazların zoru içinde.

Üstüste sorular soru içinde:

Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?

Buradan insan mı çıkar, tabut mu?

NAZIM HİKMET / KADINLARIMIZ

Azra’nın (Ceren Moray) yine Umut Radyo’da seslendirdiği Nazım Hikmet şiiri ise “Kadınlarımız” oldu. Türk yazınının ve yirminci yüzyılın öncü sanat ve şiir akımların önemli isimlerinden olan Nazım’ın işte o şiiri:

Ve kadınlar

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve kara sabana koşulan ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız



