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Avlu dizisinde Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek damgası

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu'nun 8. bölüm final sahnesi ses getirdi. Ecem Demir'i canlandıran Eslem Akar'ın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu olurken, dün geceye Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek şiirleri damga vurdu. İşte Avlu dizisinin 8. bölümündeki şiirlerden şarkılara son bölüm detayları..

Avlu dizisinde Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek damgası

Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse’nin yer aldığı Star TV'nin sevilin dizisi Avlu’nun 8. dün gece yayınlandı. İşte Avlu'nun son bölümünde yaşananlar...

DENİZ'İN HAZIR OLMASI GEREKİYOR

Ecem babasını vurduğunu savcıya itiraf etmesinin ardından hapishaneye girdi. Kızının cezaevinde yanına gelmesiyle Deniz (Demet Evgar) kızını korumak için farklı cephelerde de savaşmaya hazırlıklı olması gerektiğinin farkına vardı.

ECEM KUDRET'İN HEDEFİNDE

Deniz, artık kendisini olduğu kadar Ecem’i de Kudret’in planlarından korumak zorunda kalacak. Oğlu ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kudret için ise Ecem, ortadan kaldırılması gereken yeni bir problem olur.

Avlu’ya yeni giren mahkum Merve (Selin Yeninci) dengeleri değiştirdi. Ecem’in sonunu getirmeye hazırlanan Kudret’e yardımcı olan Merve, Ecem’in sonunu hazırladı. Dizinin finalinde yüksek doz uyuşturucu verilen Ecem ikinci kattan düştü, duygusal final sahnesi ile sosyal medyada yankı bulan Avlu’da yeni bölümünde ne olacağı merak konusu. Ecem'i canlandıran Eslem Akar'ın diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

NECİP FAZIL KÜÇÜKKÜREK / MEHMET'E MEKTUP

Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,
Kırmızı tuğlalar altı köşeli.
Bu yol da tutuktur hapse düşeli...
Git ve gel... Yüz adım... Bin yıllık konak.

Ne ayak dayanır buna, ne tırnak!
Bir âlem ki, gökler boru içinde!
Akıl, olmazların zoru içinde.
Üstüste sorular soru içinde:
Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?
Buradan insan mı çıkar, tabut mu?

NAZIM HİKMET / KADINLARIMIZ

Azra’nın (Ceren Moray) yine Umut Radyo’da seslendirdiği Nazım Hikmet şiiri ise “Kadınlarımız” oldu. Türk yazınının ve yirminci yüzyılın öncü sanat ve şiir akımların önemli isimlerinden olan Nazım’ın işte o şiiri:

Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız


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