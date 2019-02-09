Avlu dizisine iki sürpriz oyuncu!

Yapımcılığını Limon Film-Hayri Aslan'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu, başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı 'Avlu'ya İdil Sivritepe ve son olarak Çukur'da rol alan Zeynep Kumral dahil oldu.

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AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Avlu’daki köstebek kim? Deniz, içlerindeki köstebeğin kim olduğunu hala öğrenememiştir ve bu yüzden sürekli diken üstünde hissetmektedir. Bu esnada yeni gelen bir mahkum da Deniz'i şoke etmiştir. Azra'nın özgürlüğünün üstüne geçmişinden karanlık bir gölge düşer. Üstelik peşindeki tek engel bu da değildir. Zerrin, eline yeni geçen dosyalara baktıktan sonra Azra'ya bir sürpriz hazırlamaya koyulur.



