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Avlu dizisine yakışıklı oyuncu Ertan Saban dahil oluyor

DİZİ HABERLERİ  | 24.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Ertan Saban, 'Oğuz Okan' karakteriyle Avlu dizisinin 38. bölümde izleyiciyle buluşacak.

Avlu dizisine yakışıklı oyuncu Ertan Saban dahil oluyor

Star TV'nin ilgiyle izlenen Limon Yapım imzalı dizisi Avlu'ya 38. bölüm itibariyle başarılı oyuncu Ertan Saban katılıyor.

Saban, Oğuz Okan rolünde izleyiciyle buluşacak.

Kimliği merak konusu olan Oğuz'un Deniz'in (Demet Evgar) gençlik aşkı olacağı konuşuluyor.

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ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde, Makedonya’da dünyaya geldi. Saban, uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Daha sonra Türkiye’ye gelerek oyunculuğa başladı.

Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Ertan Saban son olarak Çiçero adlı sinema filmi ile karşımıza çıktı. Birçok dizi ve filmde yer alan Makedonya Türkü olan Ertan Saban oyuncu Ebru Özkan ile 2016 yılında evlendi.

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