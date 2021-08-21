Avlu dizisinin Heves’i Selen Seyven’den bikinili hamilelik pozu

Kocamın Ailesi, Leyla ile Mecnun, Avrupa Avrupa, Kapalı Çarşı, Genco ve Aşka Sürgün gibi dizilerden tanınan Selen Seyven son olarak Star TV’nin çok izlenen dizisi Avlu’da Heves karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

Selen Seyven, Nisan 2020’de aşk yaşamaya başladığı Baran Yıldırım ile aynı yıl nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu, evlendikten 5 ay sonra da hamile kaldı.

SELEN SEYVEN’DEN ANNE POZU

Erkek çocuk beklediğini açıklayan Selen Seyven, şimdilerde ise anne olmaya hazırlanıyor. 4 hafta sonra bebeğini kucağına alacağını söyleyen Selen Seyven duygularını; “Endişeli, heyecanlı ve aşırı mutluyum” ifadeleri ile dile getirdi.

Çeşme’de tatil yapan Selen Seyven, Instagram hesabından karnı burnunda bikinili fotoğrafını paylaşarak fotoğrafa, ‘son 4 hafta’ yazdı.



