Avlu'nun yeni cezaevi müdürü belli oldu

Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Cezaevi Müdürü Melis Ersoy'un (Deniz Barut) görevden alınması boşluk yarattı. Bu sayede çıkan isyanda Azra Kaya (Ceren Moray) Jale Şahin (Şeyla Halis) ve Hasret Şengül (Ayça Damgacı) başta olmak üzere birçok isim bıçaklandı. Final sahnesinde ise Demet Evgar'ın canlandırdığı Deniz Demir karakteri Kudret Öztürk'ü (Nursel Köse) defelarca bıçakladı.