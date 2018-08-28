MAGAZİN

Avlu'nun yeni cezaevi müdürü belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Avlu'nun 2. yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni oyuncular için cast çalışmaları devam eden dizinin 2. sezonuna Nergis Öztürk dahil oldu. İşte detaylar ve geçtiğimiz sezondan bilgiler...

Avlu'nun yeni cezaevi müdürü belli oldu

Son olarak Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde rol alan Nergis Öztürk Avlu'ya katıldı. 38 yaşındaki Öztürk Avlu'nun cezaevi müdürü olarak rol alacak.

2-yeni-sezon,SyYpEBg0_Uqyx4nI9VJU3g

GEÇTİĞİMİZ SEZON

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu dün sezon finali olan 11. bölüm ile ekrana geldi. Dizinin final sahnesiyle 2. sezon için akıllarda birçok soru işareti kaldı. Cezaevi güvenliği Hüseyin'e Kudret'in adamlarının kullandığı otomobilin çarpması Hüseyin Turunç'un diziye veda edip etmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

gectigimiz-sezon,Kw_UUUU9KUiD2xTswawO_Q

Cezaevi Müdürü Melis Ersoy'un (Deniz Barut) görevden alınması boşluk yarattı. Bu sayede çıkan isyanda Azra Kaya (Ceren Moray) Jale Şahin (Şeyla Halis) ve Hasret Şengül (Ayça Damgacı) başta olmak üzere birçok isim bıçaklandı. Final sahnesinde ise Demet Evgar'ın canlandırdığı Deniz Demir karakteri Kudret Öztürk'ü (Nursel Köse) defelarca bıçakladı.

  1. bölümle birlikte başta Nursel Köse ve Hüseyin Turunç olmak üzere Deniz Barut ve diğer oyunculardan hangisini diziye veda edip etmeyeceği merak uyandırdı.

    PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
TRT artık Pazar sabahları kovboy filmi yayınlamayacakTRT artık Pazar sabahları kovboy filmi yayınlamayacak
Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu yeni sezon yeni cezaevi müdürü avlu 2. sezon nergis öztürk kusret öldü mü

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Aziz Sancar: İnsanları rahat bırakacaksın!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Bartın sapığından kan donduran itiraflar!

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Reyting sonuçları 27 Ağustos: Koca Koca Yalanlar mı Ege'nin Hamsisi mi? Günün birincisi kim?

Reyting sonuçları 27 Ağustos: Koca Koca Yalanlar mı Ege'nin Hamsisi mi? Günün birincisi kim?

TRT artık Pazar sabahları kovboy filmi yayınlamayacak

TRT artık Pazar sabahları kovboy filmi yayınlamayacak

Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)

Söz yeni bölüm fragmanı: Yavuz yeni kimliği ile görev başında! (Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi ne zaman?)

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (TRT 1 Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü izle)

Ege'nin Hamsisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (TRT 1 Ege'nin Hamsisi 7. son bölümü izle)

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon çekimleri başladı

İstanbullu Gelin 3. yeni sezon çekimleri başladı

Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

Aşk ve Mavi 3. yeni sezondan ilk fragman! Mavi ölecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.