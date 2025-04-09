Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu gerçekten veda etti! Yapımcıyla yüzleşti! Son sözleri gündem oldu

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı “Kızılcık Şerbeti” dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor.

Dizinin her sahnesi sosyal medyada gündem olurken Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun projeden ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hiç kimse bu ayrılığa inanamazken Sibel Taşçıoğlu'nun vedası gerçek oldu. Ünlü oyuncu son kez sete çıktı ve ekip arkadaşları Taşçıoğlu için veda pastası kesti.

AYRILIK NEDENİ...

Gold Film’in patronu Faruk Turgut’un da katıldığı veda sırasında duygusal anlar yaşandı. Ayrılık kararının diziyi 4. sezona taşımak ve senaryoda yeni bir açılım yapmak için alındığı açıklanmıştı.

Sibel Taşçıoğlu pastasını keserken; "Birlikte başladığımız işi keşke birlikte bitirebilme fırsatımız olsaydı. Böyle oldu ama sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum.' ifadelerini kullandı.