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Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 09:34
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Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır'ın önümüzdeki sezon takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Süper Lig'den hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın ilgilendiği ifade edilen Uğurcan Çakır için ezeli rakibin anlaşma aşamasında olduğu iddia edildi.

Uğurcan Çakır ezeli rakibe imza atıyor! Ortalığı ayağa kaldıracak iddia...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili yine flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavili kulüpten ayrılacağı konuşulan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile görüştüğü ifade edildi.

SEZON SONUNDA AYRILACAK İDDİASI

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Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılarak yeni bir maceraya atılacağı ifade edilmişti. Avrupa'dan birçok talibi olan Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edildi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞIRSA ŞAŞIRMAM"

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Spor yazarı Altan Tanrıkulu, Hodri Meydan YouTube kanalında yaptığı yorumda, bordo mavili kalecinin Fenerbahçe'yle anlaşmasına şaşırmayacağını söyledi. Tanrıkulu, "Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye gelirse şaşırmam. Flört var, takım içinde arasının iyi olduğu biri var; İrfan Can Kahveci. Farklı şeyler de olabilir. Galatasaray istiyordu, vazgeçti. Türk Milli Takımı'nın şu anda kalesini koruyor. Livakovic'e 'güle güle' dersin, İrfan Can Eğribayat ve Uğurcan ile devam edersin." ifadelerini kullandı.

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