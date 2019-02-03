Avlu oyuncuları gerçek cezaevini ziyaret etti

Kütüphanede de incelemelerde bulunan Avlu dizisi ekibi, açık ve kapalı görüş alanlarını da inceledi. Gezi sonunda Cezaevi Savcısı Arı ile Cezaevi Müdürü Elbistan tarafından oyunculara hükümlü ve tutukluların yaptığı takılar hediye edildi.

Savcı Arı, cezaevinde başta yoga, ebru, takı tasarım, giyim, halk oyunları olmak üzere 23 farklı alanda kurslar düzenlendiğini, tekstil atölyesinde ise hükümlülerin üretime katıldığını belirtti. Toplantının ardından oyuncular, eğitim kurslarının verildiği alanları gezdi. Tekstil atölyesinde bir araya geldikleri hükümlülerle sohbet eden oyuncular, atölyenin faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun modern cezaevi olduğunu söyledi. Ceza infaz kurumunun yerleşkesi, alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgiler veren Arı, hükümlü ve tutukluların çocukları için kurulan kreşin de hizmet verdiğini bildirdi.

Adalet Bakanlığının izniyle, dizinin yönetmeni Yüksel Aksu ile aralarında Nursel Köse, Ceren Moray, Kenan Ece'nin de bulunduğu oyuncular, ilk olarak Bakanlık Müşaviri Tacettin Ural, Cezaevi Savcısı Fuat Arı, Kurum Müdürü Nedim Elbistan, Kurum Doktoru Nurten Aydıner ile yapılan toplantıya katıldı.

Aksu, "Bu geziyle ödevimizi yaptık. Kafadan uydurmak kolay, 'doğru olanı görelim, yanlış bir şey yapmayalım' diyerek bilgiler aldık. Cezaevi konusu suistimala uygun bir kavram. Biz topluma gerçekçi ve masalsı havayla suç işlenmemesini, şiddet uygulanmamasını, kadınlara yönelik şiddetin azalmasını arzu eden bir dizi yaptığımız için bu konuda geziyle Adalet Bakanlığı, cezaevi yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Ziyaretimize destek verenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Gezide oyuncuların yanı sıra senaryo ekibinin de bulunduğunu ifade eden Aksu, hükümlülerin yaşadığı yerlerin nasıl olduğunu öğrenmek, somut, doğru bilgileri sahnelere aktarmak istediklerini kaydetti.

Cezaevini daha önce de gezdiğini anımsatan Köse, "Sosyal faaliyetleriyle, kreşiyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu örnek bir cezaevi. Hükümlüler bizleri görünce çok mutlu oldu. Cezaevinde insani hizmetlerin sunulması bizi çok sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Dizi oyuncularından Hülya Şen de gezi sırasında duygulandığını ifade ederek, "Bütün kadınlarımızı Allah kurtarsın" diye konuştu. Oyuncu Görkem Mertsöz ise yaptıkları işin gerçek hayattaki boyutunu görmenin kendisini etkilediğini bildirdi.Çiğdem Sarıhan Benli de "Dizi çekiyoruz ama gerçeğini görmüş olduk" ifadesini kullandı. Dizide infaz ve koruma memurunu canlandıran Hüseyin Turunç, oyunculuk anlamında faydalanacakları izlenimler edindiklerini kaydetti. (AA)

