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Avlu sezon finalinde Kudret öldü mü? Deniz ve Azra firar etti! Avlu sezon finali 44. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2019 02:24 | Son Güncelleme

Avlu dizisi 44. ve sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Avlu sezon finalinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Başrollerini Demet Evgar, Nursel Köse, Nergis Öztürk ve Ceren Moray'ın paylaştığı Avlu'nun final bölümünde, cezaevinde çıkan isyanda Deniz ve Kudret arasında büyük bir kavga yaşandı. Deniz, Kudret'i üst kattan aşağıya attı. Kanlar içinde kalan Kudret'in öldüğü söylendi. Deniz ve Azra ise finalde kazdıkları tünelle cezaevinden kaçtılar. İşte Avlu sezon finali son sahnesi ve yaşananlar.

Star TV'nin sevilen dizisi Avlu, 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 44. son bölümüyle sezon finali yaptı. Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Avlu'nun son bölümü adeta nefesleri kesti.

Avlu son bölümde firar hazırlığında olan Deniz, Kudret'ten intikamını almadan gitmedi. Cezaevinde çıkan isyanda ortalık karıştı. Kudret isyanda gardiyanları rehin aldı. Ancak Deniz'in hamlesiyle ortalık bir anda savaş alanına dönerken, Kudret ve Deniz birbirine girdi. Kudret’i iyice hırpalayan Deniz onu üst kattan aşağıya attı. Deniz Kudret’in öldüğünü dışardakilere haber verdi.

Final sahnesinde ise Deniz ve Azra kazdıkları tünelden dışarı çıktılar. Cezaevinden firar eden Deniz ve Azra'nın ne yapacağı ise yeni sezonda belli olacak.

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AVLU FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ
Deniz, yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir.
El değiştiren isyan içeride de dışarıda da tüm dengeleri alt üst eder. Deniz yarım kalan hesaplarını kapatmadan firar etmek niyetinde değildir. Deniz bir arbede esnasında hayatı boyunca hafızasından silemeyeceği bir manzara ile karşı karşıya kalır. Öyle ki yaşanan bu olay ona kendine verdiği sözleri dahi bir an bile düşünmeden çiğnetecektir.

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