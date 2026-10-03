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AVM’nin içine gizli daire yapıp 4 yıl yaşadılar! Gizli kameralara bile yakalanmadılar

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde, dört yıl boyunca fark edilmeden yaşamak mümkün mü? Bir grup sanatçı, AVM'nin kullanılmayan bir bölümünü gizlice daireye dönüştürdü ve yıllarca kimseye fark edilmeden burada yaşadığı ortaya çıktı.

AVM’nin içine gizli daire yapıp 4 yıl yaşadılar! Gizli kameralara bile yakalanmadılar
Gökçen Kökden

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence Place alışveriş merkezinde sıra dışı bir olay yaşandı. Michael Townsend ve arkadaşları, AVM'nin mimari planlarda herhangi bir kullanım alanı olarak gösterilmeyen, karanlık ve atıl durumdaki 75 metrekarelik bölümünü keşfetti. Grup, bu gizli alanı zamanla bir yaşam alanına dönüştürdü ve kimseye yakalanmadan 2003'ten 2007'ye kadar burayı, dört yıl boyunca evleri gibi kullandı.

AVM’nin içine gizli daire yapıp 4 yıl yaşadılar! Gizli kameralara bile yakalanmadılar 1

İlk başta sadece AVM içinde en uzun süre kimin gizlenebileceği üzerine bir oyun olarak başlayan bu macera, zamanla tarihin en ilginç yaşam deneyimlerinden birine dönüştü.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI SIRA DIŞI BİR MEYDAN OKUMA

Grup lideri Townsend ve arkadaşlarının bu inanılmaz girişimi, aslında mahallelerindeki kentsel dönüşüm projelerine karşı sessiz bir direnişti. 2000'li yılların başında müteahhitlerin AVM çevresindeki arazileri hızla satın alması ve bölgedeki sanatçıları yerlerinden etmesi, grubu harekete geçirdi. Evlerinden edilen bu yaratıcı ekip, pes edip gitmek yerine çözümü sistemin tam kalbine, yani bölgedeki kentsel dönüşümün sembolü olan alışveriş merkezinin içine sızmakta buldu.

TAM DONANIMLI BİR EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER

AVM’nin içine gizli daire yapıp 4 yıl yaşadılar! Gizli kameralara bile yakalanmadılar 2

Zamanla ekibe yeni isimlerin de katılmasıyla bu karanlık boşluk, adeta yaşanabilir bir eve dönüştürüldü. Sanatçılar, dikkat çekmemek için oldukça zekice yöntemler kullanarak bu izole alanı kendi emekleriyle inşa ettiler. Tehlikeli metal merdivenlerden ağır mobilyaları taşıyıp, alanı dış dünyadan tamamen izole etmek için tek tek briket taşıyarak devasa ve kilitli bir duvar bile ördüler.

Sürekli güvenlik devriyelerinin atıldığı bir yapıda dört yıl boyunca fark edilmeden yaşamayı başaran grubun günlük rutini oldukça şaşırtıcıydı: Gündüzleri sıradan müşteriler gibi davranarak yemek katında vakit geçirdiler ve AVM'nin sinemasında vizyondaki filmleri izlediler. Gizli dairelerine televizyon ve oyun konsolları kurarak kendi teknolojik eğlence alanlarını yarattılar. Rafları kitaplar ve fotoğraf albümleriyle doldurdular.

Dışarıda gerçekleştirecekleri sanat enstalasyonlarını ve projelerini yeraltındaki bu gizli karargahta planlamaya devam ettiler.

Bu inanılmaz olay, yıllar sonra grubun o dönem çektiği orijinal el kamerası görüntüleri ve yeni röportajlarla harmanlanarak çarpıcı bir yapıma dönüştürüldü. Jesse Eisenberg'ün yapımcılığını üstlendiği ve Jeremy Workman'ın yönettiği "Secret Mall Apartment" (Gizli AVM Dairesi) adlı belgesel, olayı detaylı bir şekilde ele almış durumda. Dört yıl süren bu sınır tanımaz maceranın tüm detaylarına odaklanan yapım, şu anda bir dijital yayın kanalında izleyicilerle buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AVM abd
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