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iPhone Duo’nun ekran kaplaması değiştirilebilecek: İşte fiyatı!

Apple, iPhone Duo’nun iç ekranının üzerindeki nano dokulu kaplamanın çıkarılıp yenilenebileceğini açıkladı. ABD’de AppleCare+ kapsamındaki kullanıcılar için değişim bedeli 19 dolar olarak belirtilirken, kapsam dışındaki ücret henüz açıklanmadı.

iPhone Duo’nun ekran kaplaması değiştirilebilecek: İşte fiyatı!
Enes Çırtlık

Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Kate Bergeron, içerik üreticisi Angelica Siciliani Fendi ile yaptığı röportajda iPhone Duo’nun ekran kaplamasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bergeron’a göre katlanabilir iç ekranın üzerindeki bu katman çıkarılıp yenisiyle değiştirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, kaplama aşındığında onu yenileme seçeneğine sahip olacak.

iPhone Duo’nun ekran kaplaması değiştirilebilecek: İşte fiyatı! 1

KATLANMA İZİ BELİRGİNLEŞİRSE YENİLENEBİLECEK

Nano dokulu kaplama, iç ekranın ortasındaki katlanma izini gizlemeye yardımcı oluyor. Bergeron, Apple’ın bu katmanın mümkün olduğunca uzun süre iyi durumda kalması için kapsamlı mühendislik çalışmaları yaptığını söyledi.

Buna rağmen kaplama zamanla aşınırsa veya katlanma izi daha görünür hâle gelirse kullanıcılar değişim yaptırabilecek.

Apple’ın internet sitesine göre ABD’de iPhone Duo için AppleCare+ kapsamı satın alan müşteriler, kaplamayı 19 dolara değiştirtebilecek. AppleCare+ olmadan yapılacak işlemin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Resmî değişim işleminin büyük olasılıkla Apple Store’lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları ile sınırlı olması bekleniyor. Kullanıcıların kaplamayı kendi başlarına kolayca çıkarıp çıkaramayacağı ise henüz netleşmiş değil.

iPhone Duo’nun ekran kaplaması değiştirilebilecek: İşte fiyatı! 2

IPHONE DUO'NUN SATIŞ TARİHİ VE FİYATI

iPhone Duo için ön siparişler, 16 Ekim Cuma günü açılacak. iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı ise 229.999 TL'den başlıyor.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
Apple katlanabilir telefon iPhone Duo
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