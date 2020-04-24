Avrupa Atletizm Şampiyonası iptal edildi

Paris'te 25-30 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Avrupa Atletizm Şampiyonası, devam eden KOVID-19 salgınının oluşturduğu tehdit göz önüne alınarak iptal edildi. Avrupa Atletizm Birliği, dün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasıyla, Paris 2020'nin yapılmayacağını ilan etti.
Kararın alınmasında, pandeminin şu ana kadar kontrol altına alınmamış olması ve Fransa'da etkinlikler üzerinde uzatılan yasağın sürmesi etkili oldu.
Avrupa Atletizm Birliği'nin başkanlığını geçici olarak yürüten Dobromir Karamarinov, süregelen koşullar nedeniyle Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı iptal etmek zorunda kaldıklarını, 7-8 Mayıs'ta yapacakları telekonferanslı yönetim toplantısında son gelişmeleri ele alacaklarını ifade etti.
(DHA)
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