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Avrupa Badminton Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ukrayna’da 21-26 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Avrupa Badminton Şampiyonası, korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Avrupa Badminton Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi!

Korona virüs salgınından dolayı spor organizasyonlarında düzenlemeler devam ediyor. Son olarak Avrupa Badminton Şampiyonası’nın iptal olduğu duyuruldu. Türkiye Badminton Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2020 yılının son Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası niteliğinde olan 21-26 Nisan’da Ukrayna’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonsı iptal edilmiştir. Badminton camiamıza duyurulur" denildi.

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