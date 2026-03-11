Avrupa basını Galatasaray galibiyetini alev alev yazıyor! "Liverpool kendini şanslı saymalı"

BBC'nin maçı analiz eden muhabiri Neil Johnston, kornerden gelen golün Liverpool için bu sezon belirleyici zaaflardan biri olduğunu yazdı. İstanbul'un Liverpool için, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde zaferiyle anıldığını hatırlatan Johnston, Premier Lig devinin Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadığı dört maçın hiçbirini kazanamadığına da işaret etti. Johnston maçın hemen başında gelen golün, Eylül ayındaki ilk maçtan ders çıkarıp çıkarılmadığı sorusuna yanıt olduğunu da yazdı.

GUARDIAN: "AYNI HİKAYE"

Guardian gazetesi adına maçı Rams Park'ta izleyen İngiliz gazeteci Jonathan Wilson yazısına, "Slot için aynı hikayenin" yaşandığı başlığını attı.

Wilson, "Liverpool için iyi haber şu ki, bu skor kurtarılabilir" diye yazdı ve ilk maçta durumun çok daha kötü olabileceğine işaret etti.

Ünlü spor yazarı, Galatasaray analizine Juventus karşısındaki ikinci maçı hatırlatarak başladı:

"Savunmalarında bir gerginlik, her an bir sakarlık yaşanacağı hissi var, ancak hücumda rahat, hızlı ve eğlenceliler. Tek pişmanlıkları, eski Wolves orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın erken golüyle öne geçtikten sonra, Anfield'da daha fazla savunmada kalmalarını sağlayacak ikinci bir gol atamamış olmaları olacaktır."

Wilson Rams Park'taki atmosfere de özel bir başlık açıyor:

"Diğer takım taraftarı da ıslıklıyor belki ama Galatasaraylıların bunu yaparken ortaklığını, şiddetini ve coşkusunu diğerlerinin hiçbirinde bulamazsınız. Bu durum, Vadistanbul'un üzerinde büyük bir kale gibi yükselen, her tarafı kesişen otoyol şeritleriyle çevrili Ali Sami Yen'e çıkan nefes kesici tepeyi düşündüğünüzde daha da etkileyici hale geliyor. Bir pankartta, "Dünya burada cehennemle karşılaştı, cehenneme hoş geldiniz" yazarken, daha çok rakibe yönelik bir diğerinde, "Sami Yen cehenneminde yalnızsınız" yazıyordu. Eğer cehennem başkalarının ıslık çalmasıysa, burası gerçekten de cehennemin ta kendisi."

Wilson yazısını, "Maçın son çeyreğinde Liverpool'un da fırsatları oldu, ancak bu Galatasaray'ın gecesiydi. Soru şu: Tek gol yeterli olacak mı?" cümlesiyle bitiriyor.

INDEPENDENT: "AĞIR SİKLET"

Independent gazetesindeki maç yazısında, "Ağır siklet Liverpool'u, Galatasaray karşısında yokuş yukarı bir mücadele bekliyor" başlığını attı.

Simon Peach imzalı yazıda, stadyumdaki "sağır edici" atmosferde, Slot ve oyuncuların "soluk bir performans" ortaya koyduğu vurgulandı.

DAİLY TELEGRAPH: "LIVERPOOL KENDİNİ ŞANSLI SAYMALI"

Daily Telegraph ise, "Liverpool Galatasaray'a yenildi ama kendilerini şanslı saymalılar" başlığı ile maçı okurlarına duyurdu.

Maçı İstanbul'da takip eden Thom Gibbs de birçok spor yazarı gibi, Eylül ayındaki ilk maçtan Liverpool'un çok az ders çıkardığını ifade ederek başladı yazısına.

Galatasaray'ın maça defansta kötü başladığını yazan Gibbs, "Daha etkili bir takım, Konferans Ligi'nden çıkmış gibi görünen bu savunmadan faydalanabilirdi" dedi.

Gazeteci golden sonrasını şöyle anlattı:

"Zaten coşkulu olan ev sahibi taraftarlar adeta delirdi. Rakip topu aldığında, bu tepe üzerindeki stadyumda yuhalamalar ve ıslıklar yankılanıyor ve kaçınılamaz hale geliyor. Sanki kemiklerinize işliyor."

Gibbs, Liverpool'un maç boyu "1-0'ı iyi bir ilk maç sonucuymuş gibi görerek oynadığını" yazdı.

Liverpool ve Galatasaray 18 Mart'ta rövanş maçını oynayacak. Bu maça Sarı Kırmızılı takım taraftarları, UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle gidemeyecek.

Çeyrek final yolunda Galatasaray Liverpool'u evinde 1-0 yendi