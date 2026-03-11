SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk aylar öncesinden söylemişti! Kehaneti Liverpool maçında tuttu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u Mario Lemina’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golün ardından Okan Buruk’un aylar önce söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Buruk’un “Ben Liverpool’a gol attım, sıra Lemina’da” sözleri adeta kehanete dönüştü.

Okan Buruk aylar öncesinden söylemişti! Kehaneti Liverpool maçında tuttu
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Mario Lemina kaydetti.

Mücadelenin tek golü Lemina’dan gelirken Galatasaray, güçlü rakibi karşısında disiplinli oyunuyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip böylece rövanş öncesinde tur umutlarını güçlendirdi.

Öte yandan karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk’un aylar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Galatasaray ile Liverpool, eylül ayında UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve o mücadelede 1-0’lık skorla sonuçlanmıştı.

“SIRA LEMİNA’DA” DEMİŞTİ

Okan Buruk aylar öncesinden söylemişti! Kehaneti Liverpool maçında tuttu 1

Söz konusu maç öncesinde konuşan Okan Buruk, geçmişte Liverpool’a gol attığını hatırlatarak “Ben Liverpool’a gol attım. Sıra Lemina’da” ifadelerini kullanmıştı.

'KEHANETİ TUTTU'

Okan Buruk aylar öncesinden söylemişti! Kehaneti Liverpool maçında tuttu 2

Deneyimli teknik adamın bu sözleri aylar sonra adeta gerçekleşmiş oldu. Liverpool karşısında Galatasaray’a galibiyeti getiren golü atan Mario Lemina, Buruk’un sözlerini doğrularken sosyal medyada da “kehanet tuttu” yorumları yapıldı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NBA'de tarihi gece! Sayı rekoru kırıldı, inanılır gibi değil...NBA'de tarihi gece! Sayı rekoru kırıldı, inanılır gibi değil...
Liverpool taraftarlarından 'Atatürk' pankartı!Liverpool taraftarlarından 'Atatürk' pankartı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool son dakika galatasaray şampiyonlar ligi Mario Lemina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.