Okan Buruk aylar öncesinden söylemişti! Kehaneti Liverpool maçında tuttu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Mario Lemina kaydetti.

Mücadelenin tek golü Lemina’dan gelirken Galatasaray, güçlü rakibi karşısında disiplinli oyunuyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip böylece rövanş öncesinde tur umutlarını güçlendirdi.

Öte yandan karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk’un aylar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Galatasaray ile Liverpool, eylül ayında UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve o mücadelede 1-0’lık skorla sonuçlanmıştı.

“SIRA LEMİNA’DA” DEMİŞTİ

Söz konusu maç öncesinde konuşan Okan Buruk, geçmişte Liverpool’a gol attığını hatırlatarak “Ben Liverpool’a gol attım. Sıra Lemina’da” ifadelerini kullanmıştı.

'KEHANETİ TUTTU'

Deneyimli teknik adamın bu sözleri aylar sonra adeta gerçekleşmiş oldu. Liverpool karşısında Galatasaray’a galibiyeti getiren golü atan Mario Lemina, Buruk’un sözlerini doğrularken sosyal medyada da “kehanet tuttu” yorumları yapıldı.