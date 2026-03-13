Avrupa'da Arda Turan fırtınası! Akılalmaz röveşata golü geldi, Arda sahaya daldı ve çıldırdı...

Teknik direktörlük kariyerinde Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile yeni bir sayfa açan ve takımına oynattığı hücum futboluyla takdir toplayan Arda Turan, Avrupa mesaisinde destan yazmaya devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Polonya deplasmanında Lech Poznan'a konuk olan Arda Turan'ın öğrencileri, Enea Stadyumu'ndan 3-1'lik net bir zaferle ayrılarak çeyrek final öncesi dev bir avantajı cebine koydu.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmaya hızlı ve baskılı başlayan Shakhtar Donetsk, aradığı golü 36. dakikada Marlon Gomes ile bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıya da fırtına gibi giren Arda'nın öğrencileri, henüz 48. dakikada Martins da Silva Newerton'un şık golüyle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi Lech Poznan, 70. dakikada Mikael Ishak'ın attığı golle farkı bire indirip umutlansa da, gecenin ve turnuvanın en unutulmaz anlarından biri maçın son anlarında yaşandı.

85'TE RÖVEŞATA GELDİ, ARDA TURAN ÇILDIRDI!

Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye çıkan Isaque Severino Silva, harika bir röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1'e getirdi.

Bu olağanüstü golün ardından Shakhtar Donetsk yedek kulübesinde adeta yer yerinden oynadı. Golün coşkusuyla kendini kaybeden teknik direktör Arda Turan, saha kenarından depara kalkarak oyun alanının içine kadar girdi ve oyuncularına sarılarak o çılgın sevince ortak oldu. Genç teknik adamın bu tutkulu anları, tribünlerden ve ekran başındakilerden büyük alkış aldı.