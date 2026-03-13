Galatasaray için tarihi Şampiyonlar Ligi kehaneti! Kupa ihtimali bile masada...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği cesur futbol ve aldığı tarihi sonuçlarla Avrupa spor basınının manşetlerinden inmeyen Galatasaray, istatistik biliminin de bir numaralı odak noktası haline geldi.
RAMS Park'ta elde edilen 1-0'lık Liverpool zaferinin ardından 18 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak rövanş maçı beklenirken, dünya çapında futbol verilerini analiz eden Opta, Sarı-Kırmızılı temsilcimizin Devler Ligi'ndeki kupa yolculuğu için ihtimalleri güncelledi.
Süper bilgisayarların ve binlerce farklı senaryonun çalıştırılmasıyla elde edilen verilere göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ve kupaya uzanma ihtimalleri şu şekilde şekillendi:
Çeyrek Final: %49
Yarı Final: %14
Final: %3
Şampiyonluk: %1
Opta'nın yayınladığı verilere göre en dikkat çekici detay, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimalinin %49 olarak belirlenmesi oldu. İlk maçtaki 1-0'lık avantajı cebine koyan Okan Buruk'un öğrencileri, yapay zekaya göre Anfield Road'daki o cehennem atmosferine rağmen tur şansını neredeyse yarı yarıya tutmayı başarıyor.
Öte yandan, Sarı-Kırmızılıların Avrupa'nın en büyük 4 takımı arasına kalma (Yarı Final) ihtimali %14 olarak gösterilirken; dev kupayı müzesine götürme şansına ise %1'lik bir pay ayrıldı. İstatistik biliminin bile Galatasaray'ın şampiyonluk hayaline matematiksel bir değer biçmesi, Florya'da ve taraftarlar arasında motivasyonu arşa çıkardı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum