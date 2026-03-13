SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray için tarihi Şampiyonlar Ligi kehaneti! Kupa ihtimali bile masada...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 devirerek tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Galatasaray için, ünlü istatistik devi Opta'dan çarpıcı bir analiz geldi! Yapay zeka destekli simülasyonlara göre Sarı-Kırmızılı temsilcimizin turnuvadaki geleceği masaya yatırıldı. Çeyrek final biletini cebine koymaya çok yakın gösterilen Aslan için kupayı kaldırma ihtimali dahi yüzdelik dilimlere girdi. İşte Avrupa'yı sallayan o dev tahminler...

Galatasaray için tarihi Şampiyonlar Ligi kehaneti! Kupa ihtimali bile masada...
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği cesur futbol ve aldığı tarihi sonuçlarla Avrupa spor basınının manşetlerinden inmeyen Galatasaray, istatistik biliminin de bir numaralı odak noktası haline geldi.

RAMS Park'ta elde edilen 1-0'lık Liverpool zaferinin ardından 18 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak rövanş maçı beklenirken, dünya çapında futbol verilerini analiz eden Opta, Sarı-Kırmızılı temsilcimizin Devler Ligi'ndeki kupa yolculuğu için ihtimalleri güncelledi.

OPTA AÇIKLADI: İŞTE GALATASARAY'IN İHTİMALLERİ!

Galatasaray için tarihi Şampiyonlar Ligi kehaneti! Kupa ihtimali bile masada... 1

Süper bilgisayarların ve binlerce farklı senaryonun çalıştırılmasıyla elde edilen verilere göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ve kupaya uzanma ihtimalleri şu şekilde şekillendi:

Çeyrek Final: %49

Yarı Final: %14

Final: %3

Şampiyonluk: %1

İNGİLTERE BİLETİ İÇİN ŞANS YARI YARIYA!

Galatasaray için tarihi Şampiyonlar Ligi kehaneti! Kupa ihtimali bile masada... 2

Opta'nın yayınladığı verilere göre en dikkat çekici detay, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek çeyrek finale yükselme ihtimalinin %49 olarak belirlenmesi oldu. İlk maçtaki 1-0'lık avantajı cebine koyan Okan Buruk'un öğrencileri, yapay zekaya göre Anfield Road'daki o cehennem atmosferine rağmen tur şansını neredeyse yarı yarıya tutmayı başarıyor.

Öte yandan, Sarı-Kırmızılıların Avrupa'nın en büyük 4 takımı arasına kalma (Yarı Final) ihtimali %14 olarak gösterilirken; dev kupayı müzesine götürme şansına ise %1'lik bir pay ayrıldı. İstatistik biliminin bile Galatasaray'ın şampiyonluk hayaline matematiksel bir değer biçmesi, Florya'da ve taraftarlar arasında motivasyonu arşa çıkardı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zavallı çocuk! 30 yaşında futbolu bırakabilirZavallı çocuk! 30 yaşında futbolu bırakabilir
SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.