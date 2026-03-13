Real Madrid'de Vinicius Junior depremi! "30 yaşında futbolu bırakırsa şaşırmam..."

İspanya La Liga devi Real Madrid formasıyla harikalar yaratan ancak son yıllarda tribünlerden gelen çirkin ırkçı saldırıların hedefi olmaktan kurtulamayan Vinicius Junior'un durumu, futbol dünyasında endişe yaratmaya devam ediyor.

İspanyol devinde Brezilyalı yıldızla kısa bir süre de olsa birlikte forma giyen eski takım arkadaşı Eden Hazard, 25 yaşındaki oyuncunun üstündeki o ağır yükü ve tükenmişliği çarpıcı sözlerle anlattı.

"İNSANLAR ONUN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU OLDUĞUNU UNUTUYOR"

Vinicius'un saha içindeki neşeli karakterine dikkat çeken Belçikalı eski yıldız, maruz kalınan ırkçılığın oyuncunun futbolunu gölgelediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O sadece futbolu seven, oynamaya aşık olan ve sahada sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlardaki o rahat halime çok benziyor. Ancak şimdi, sahaya kattıklarından çok, yaptıklarından veya tribünlerde katlandığı o çirkinliklerden bahsediyoruz. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor. Bu durum onun üzerinde tarifsiz bir baskı yaratıyor olmalı. Maça çıkıp sadece futbolu düşünmek onun için artık hiç kolay değil."

HAZARD'DAN ŞOK SÖZLER: "ZAVALLI ÇOCUK... 30 YAŞINDA BIRAKABİLİR!"

Eden Hazard, Brezilyalı süperstarın maç öncesi yaşadığı zihinsel yorgunluğu anlatırken çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Vinicius'un kariyerini erken noktalayabileceğini öne süren Hazard, sözlerine şöyle devam etti:

"Maçtan önce kafasında o kadar çok şey var ki... Bazen ona bakıp içimden 'Zavallı çocuk' diyorum. Bununla tek başına başa çıkması gerektiğini biliyor, ırkçılara karşı yaptırımlar açısından pek bir şey olmayacağının da farkında. Bu onun için çok ağır bir yük. Eğer günün birinde çıkıp, 30 yaşında futbolu bırakacağını söylerse inanın bana hiç şaşırmam; çünkü hiçbir şey değişmiyor!"

RONALDİNHO ÖRNEĞİ VE 'DİKKATLİ OL' UYARISI

Eden Hazard son olarak, eski takım arkadaşına bir ağabey tavsiyesi verdiğini belirterek o sözleri paylaştı: "Bir arkadaşı olarak ona her zaman şöyle derdim; 'Dikkatli ol. İstediğin gibi oyna ama dikkatli ol. İnsanlar senin tarafında, o yüzden sadece futbolunu oyna, eğlen, biz gerçek futbol taraftarlarını mutlu et. Dans ettiğinde, insanlar seni sevsin diye belli bir şekilde dans et.' Eskiden Ronaldinho da gollerden sonra dans ederdi; ama tüm bu ırkçılık hikayelerinin yaşandığını hiç hatırlamıyorum."