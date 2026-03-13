SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'de Vinicius Junior depremi! "30 yaşında futbolu bırakırsa şaşırmam..."

Real Madrid'in ve Brezilya Milli Takımı'nın süperstarı Vinicius Junior'un İspanya'da maruz kaldığı ırkçılık saldırıları ve ağır baskı, eski takım arkadaşı Eden Hazard'ı bile isyan ettirdi! Belçikalı efsane, 25 yaşındaki yıldız oyuncunun psikolojik olarak büyük bir çöküş yaşadığını belirterek, "Ona bazen 'zavallı çocuk' diyorum. Bu yükle başa çıkmak çok zor. 30 yaşında futbolu bırakacağını söylerse inanın hiç şaşırmam" diyerek dünya futbol kamuoyunu şoke etti.

Real Madrid'de Vinicius Junior depremi! "30 yaşında futbolu bırakırsa şaşırmam..."
Emre Şen
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga devi Real Madrid formasıyla harikalar yaratan ancak son yıllarda tribünlerden gelen çirkin ırkçı saldırıların hedefi olmaktan kurtulamayan Vinicius Junior'un durumu, futbol dünyasında endişe yaratmaya devam ediyor.

İspanyol devinde Brezilyalı yıldızla kısa bir süre de olsa birlikte forma giyen eski takım arkadaşı Eden Hazard, 25 yaşındaki oyuncunun üstündeki o ağır yükü ve tükenmişliği çarpıcı sözlerle anlattı.

"İNSANLAR ONUN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU OLDUĞUNU UNUTUYOR"

Real Madrid de Vinicius Junior depremi! "30 yaşında futbolu bırakırsa şaşırmam..." 1

Vinicius'un saha içindeki neşeli karakterine dikkat çeken Belçikalı eski yıldız, maruz kalınan ırkçılığın oyuncunun futbolunu gölgelediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O sadece futbolu seven, oynamaya aşık olan ve sahada sadece eğlenmek isteyen biri. Benim sahada olduğum zamanlardaki o rahat halime çok benziyor. Ancak şimdi, sahaya kattıklarından çok, yaptıklarından veya tribünlerde katlandığı o çirkinliklerden bahsediyoruz. İnsanlar onun ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu unutuyor. Bu durum onun üzerinde tarifsiz bir baskı yaratıyor olmalı. Maça çıkıp sadece futbolu düşünmek onun için artık hiç kolay değil."

HAZARD'DAN ŞOK SÖZLER: "ZAVALLI ÇOCUK... 30 YAŞINDA BIRAKABİLİR!"

Real Madrid de Vinicius Junior depremi! "30 yaşında futbolu bırakırsa şaşırmam..." 2

Eden Hazard, Brezilyalı süperstarın maç öncesi yaşadığı zihinsel yorgunluğu anlatırken çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Vinicius'un kariyerini erken noktalayabileceğini öne süren Hazard, sözlerine şöyle devam etti:

"Maçtan önce kafasında o kadar çok şey var ki... Bazen ona bakıp içimden 'Zavallı çocuk' diyorum. Bununla tek başına başa çıkması gerektiğini biliyor, ırkçılara karşı yaptırımlar açısından pek bir şey olmayacağının da farkında. Bu onun için çok ağır bir yük. Eğer günün birinde çıkıp, 30 yaşında futbolu bırakacağını söylerse inanın bana hiç şaşırmam; çünkü hiçbir şey değişmiyor!"

RONALDİNHO ÖRNEĞİ VE 'DİKKATLİ OL' UYARISI

Real Madrid de Vinicius Junior depremi! "30 yaşında futbolu bırakırsa şaşırmam..." 3

Eden Hazard son olarak, eski takım arkadaşına bir ağabey tavsiyesi verdiğini belirterek o sözleri paylaştı: "Bir arkadaşı olarak ona her zaman şöyle derdim; 'Dikkatli ol. İstediğin gibi oyna ama dikkatli ol. İnsanlar senin tarafında, o yüzden sadece futbolunu oyna, eğlen, biz gerçek futbol taraftarlarını mutlu et. Dans ettiğinde, insanlar seni sevsin diye belli bir şekilde dans et.' Eskiden Ronaldinho da gollerden sonra dans ederdi; ama tüm bu ırkçılık hikayelerinin yaşandığını hiç hatırlamıyorum."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray için tarihi Şampiyonlar Ligi kehaneti! Kupa ihtimali bile masada...Galatasaray için tarihi Şampiyonlar Ligi kehaneti! Kupa ihtimali bile masada...
SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eden Hazard Vinicius Junior real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

CANLI |İran: "ABD 5. Filosuna füze ve İHA ile saldırdık"

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

1 hafta sonra 8 milyon kişi yer değiştirecek!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.