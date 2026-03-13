SPOR

Avrupa'da Arda Turan şov devam ediyor! Polonya'da efsane Galatasaray itirafı: "Dünyanın en iyisi..."

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 gibi net bir skorla devirerek çeyrek final kapısını aralayan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan fırtınası esiyor! Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Polonyalı gazetecilerin stadyum atmosferiyle ilgili sorusuna efsane bir yanıt veren genç teknik adam, "Ben Galatasaraylıyım, dünyanın en iyi taraftarı onlar" diyerek Sarı-Kırmızılı camiayı adeta mest etti.

Emre Şen

Teknik direktörlük kariyerinde Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile rüya gibi bir sezon geçiren ve takımına oynattığı hücum futboluyla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Arda Turan, sadece sahadaki zaferleriyle değil, açıklamalarıyla da gündem belirlemeye devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Polonya ekibi Lech Poznan'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Shakhtar'da, maçın ardından kameraların karşısına geçen Arda Turan'dan çok konuşulacak bir Galatasaray çıkışı geldi.

"ATMOSFER GÜZELDİ AMA BEN GALATASARAYLIYIM!"

Avrupa da Arda Turan şov devam ediyor! Polonya da efsane Galatasaray itirafı: "Dünyanın en iyisi..." 1

Zorlu deplasmandan alınan 3-1'lik görkemli galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, muhabirlerden biri Arda Turan'a; "Lech Poznan Stadı'nın bugünkü atmosferini nasıl buldunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Kariyeri boyunca ateşli taraftarların önünde sayısız maça çıkan genç teknik adam, rakip taraftara saygısını sunarken kalbindeki aşkı da gizlemedi. Arda Turan, kameralar önünde göğsünü gere gere şu ifadeleri kullandı:

"Rakip taraftara elbette saygı duyuyorum, bugün burada atmosfer gerçekten güzeldi. Ancak unutmayın ki ben Galatasaraylıyım... Benim için dünyanın en iyi taraftarı her zaman onlardır!"

SARI-KIRMIZILILAR SOSYAL MEDYAYI YIKTI

Avrupa da Arda Turan şov devam ediyor! Polonya da efsane Galatasaray itirafı: "Dünyanın en iyisi..." 2

Arda Turan'ın Avrupa'nın göbeğinde, uluslararası basının önünde yaptığı bu gurur dolu Galatasaray vurgusu, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, altyapılarından yetişen eski kaptanlarının bu sözlerini binlerce kez paylaşarak "İşte gerçek Galatasaraylılık duruşu" yorumlarında bulundu.

