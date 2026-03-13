SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

SON DAKİKA | Galatasaray'dan Avrupa'yı titreten 200 Milyon Euro'luk paket! Osimhen ve Barış Alper'in yeni bonservis bedelleri dudak uçuklattı...

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray'da, kurulan dev kadro yapılanmasının meyveleri toplanmaya başlanıyor! Sarı-Kırmızılı yönetim, sahadaki kusursuz performanslarıyla Avrupa devlerinin iştahını kabartan dünya yıldızı Victor Osimhen ve milli gururumuz Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedellerini resmen güncelledi. İki süperstarı için kapıyı toplamda tam 200 milyon Euro'dan açmaya hazırlanan Aslan, Türk futbol tarihinin en büyük satış rekorunu kırma amacında!

SON DAKİKA | Galatasaray'dan Avrupa'yı titreten 200 Milyon Euro'luk paket! Osimhen ve Barış Alper'in yeni bonservis bedelleri dudak uçuklattı...
Emre Şen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sezon başında Napoli'den 75 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kadroya katılan Victor Osimhen ve her geçen gün oyununun üstüne koyan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetiminin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi sahnesinde ortaya koydukları muazzam performansla takımın taşıyıcı kolonları haline gelen bu iki süperstar, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına kalıcı olarak yerleşti.

OSİMHEN İÇİN İSTENEN RAKAM TAM 150 MİLYON EURO!

SON DAKİKA | Galatasaray dan Avrupa yı titreten 200 Milyon Euro luk paket! Osimhen ve Barış Alper in yeni bonservis bedelleri dudak uçuklattı... 1

Sahaya adım attığı ilk günden beri aidiyeti ve kalitesiyle fark yaratan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, değerine değer katmaya devam ediyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 27 resmi maçta 18 gol ve 7 asist üreterek Avrupa'yı sallayan 25 yaşındaki yıldız için yönetim fiyat etiketini belirledi.

Avrupa pazarındaki yüksek bonservisli transferleri referans alan Galatasaray kurmayları, Osimhen'in güncel piyasa değerini ve serbest kalma potansiyelini yaklaşık 150 milyon Euro seviyesine sabitledi. Bu rakamın altındaki hiçbir teklifin Florya'dan içeri girmesine izin verilmeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 50 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

SON DAKİKA | Galatasaray dan Avrupa yı titreten 200 Milyon Euro luk paket! Osimhen ve Barış Alper in yeni bonservis bedelleri dudak uçuklattı... 2

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde dünya çapındaki savunmacılara zor anlar yaşatan, hızı ve gücüyle devlerin transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz için de beklenen rakam netleşti.

Yaz transfer döneminde gelen astronomik teklifleri reddederek oyuncunun takımda kalmasını sağlayan yönetimin ne kadar haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Milli yıldızın bu form grafiğini sürdürmesi halinde, yazın kapının tam 50 milyon Euro'dan açılacağı ve pazarlık masasına bu rakamla oturulacağı vurgulandı.

KASAYA 200 MİLYON EURO GİRECEK!

SON DAKİKA | Galatasaray dan Avrupa yı titreten 200 Milyon Euro luk paket! Osimhen ve Barış Alper in yeni bonservis bedelleri dudak uçuklattı... 3

Yönetimin yaptığı bu stratejik değerleme ve fiyat biçme operasyonuyla birlikte, Galatasaray'ın sadece iki oyuncusundan beklediği toplam gelir 200 milyon Euro seviyesine ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaşanacak olası bir teklif savaşında bu rakamlarla Türk futbolunun en büyük satış operasyonuna imza atmayı hedefliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa'da Arda Turan şov devam ediyor! Polonya'da efsane Galatasaray itirafı: "Dünyanın en iyisi..."Avrupa'da Arda Turan şov devam ediyor! Polonya'da efsane Galatasaray itirafı: "Dünyanın en iyisi..."
PFDK faturayı kesti, Galatasaray'da deprem! Derbide kızaran Leroy Sane'nin cezası belli oldu...PFDK faturayı kesti, Galatasaray'da deprem! Derbide kızaran Leroy Sane'nin cezası belli oldu...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.