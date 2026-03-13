SON DAKİKA | Galatasaray'dan Avrupa'yı titreten 200 Milyon Euro'luk paket! Osimhen ve Barış Alper'in yeni bonservis bedelleri dudak uçuklattı...

Sezon başında Napoli'den 75 milyon Euro gibi rekor bir bedelle kadroya katılan Victor Osimhen ve her geçen gün oyununun üstüne koyan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yönetiminin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi sahnesinde ortaya koydukları muazzam performansla takımın taşıyıcı kolonları haline gelen bu iki süperstar, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına kalıcı olarak yerleşti.

OSİMHEN İÇİN İSTENEN RAKAM TAM 150 MİLYON EURO!

Sahaya adım attığı ilk günden beri aidiyeti ve kalitesiyle fark yaratan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, değerine değer katmaya devam ediyor. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 27 resmi maçta 18 gol ve 7 asist üreterek Avrupa'yı sallayan 25 yaşındaki yıldız için yönetim fiyat etiketini belirledi.

Avrupa pazarındaki yüksek bonservisli transferleri referans alan Galatasaray kurmayları, Osimhen'in güncel piyasa değerini ve serbest kalma potansiyelini yaklaşık 150 milyon Euro seviyesine sabitledi. Bu rakamın altındaki hiçbir teklifin Florya'dan içeri girmesine izin verilmeyecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN 50 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde dünya çapındaki savunmacılara zor anlar yaşatan, hızı ve gücüyle devlerin transfer listesine giren Barış Alper Yılmaz için de beklenen rakam netleşti.

Yaz transfer döneminde gelen astronomik teklifleri reddederek oyuncunun takımda kalmasını sağlayan yönetimin ne kadar haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Milli yıldızın bu form grafiğini sürdürmesi halinde, yazın kapının tam 50 milyon Euro'dan açılacağı ve pazarlık masasına bu rakamla oturulacağı vurgulandı.

KASAYA 200 MİLYON EURO GİRECEK!

Yönetimin yaptığı bu stratejik değerleme ve fiyat biçme operasyonuyla birlikte, Galatasaray'ın sadece iki oyuncusundan beklediği toplam gelir 200 milyon Euro seviyesine ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde yaşanacak olası bir teklif savaşında bu rakamlarla Türk futbolunun en büyük satış operasyonuna imza atmayı hedefliyor.