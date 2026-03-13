PFDK faturayı kesti, Galatasaray'da deprem! Derbide kızaran Leroy Sane'nin cezası belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de milyonları ekran başına kilitleyen Beşiktaş - Galatasaray derbisinin yankıları saha dışında da tüm hızıyla devam ediyor. Dev maçta yaşanan gerginliklerin faturası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesildi.

Sarı-Kırmızılı taraftarların sonucunu büyük bir merakla beklediği kritik toplantıdan, Galatasaray'ın dünyaca ünlü kanat oyuncusu Leroy Sane için kötü haber çıktı.

PFDK ACIMADI: TAM 2 MAÇ MEN!

Derbinin en kritik anlarında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Alman yıldızın dosyası, PFDK tarafından karara bağlandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre kurul; ihraç sonrası eylemleri ve kırmızı kartın niteliğini göz önünde bulundurarak Leroy Sane'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Sane, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

GALATASARAY YÖNETİMİ İTİRAZA HAZIRLANIYOR

Verilen bu 2 maçlık ağır men cezası, şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Okan Buruk ve teknik heyetin planlarını altüst etti. Galatasaray yönetiminin cezayı fazla bularak indirime gidilmesi için anında Tahkim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.