SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

PFDK faturayı kesti, Galatasaray'da deprem! Derbide kızaran Leroy Sane'nin cezası belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen Beşiktaş - Galatasaray derbisine damga vuran olaylı kırmızı kartın cezası resmen açıklandı! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dev maçta oyundan atılarak takımını yalnız bırakan Sarı-Kırmızılıların Alman süperstarı Leroy Sane'ye acımadı. Kuruldan çıkan karar, Galatasaray cephesinde adeta şok etkisi yarattı. İşte şampiyonluk yarışında kartları yeniden dağıtacak o ağır cezanın detayları ve Sane'nin kaçıracağı kritik maçlar...

PFDK faturayı kesti, Galatasaray'da deprem! Derbide kızaran Leroy Sane'nin cezası belli oldu...
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de milyonları ekran başına kilitleyen Beşiktaş - Galatasaray derbisinin yankıları saha dışında da tüm hızıyla devam ediyor. Dev maçta yaşanan gerginliklerin faturası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kesildi.

Sarı-Kırmızılı taraftarların sonucunu büyük bir merakla beklediği kritik toplantıdan, Galatasaray'ın dünyaca ünlü kanat oyuncusu Leroy Sane için kötü haber çıktı.

PFDK ACIMADI: TAM 2 MAÇ MEN!

PFDK faturayı kesti, Galatasaray da deprem! Derbide kızaran Leroy Sane nin cezası belli oldu... 1

Derbinin en kritik anlarında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından doğrudan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Alman yıldızın dosyası, PFDK tarafından karara bağlandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre kurul; ihraç sonrası eylemleri ve kırmızı kartın niteliğini göz önünde bulundurarak Leroy Sane'ye 2 resmi müsabakadan men cezası verdi. Sane, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

GALATASARAY YÖNETİMİ İTİRAZA HAZIRLANIYOR

PFDK faturayı kesti, Galatasaray da deprem! Derbide kızaran Leroy Sane nin cezası belli oldu... 2

Verilen bu 2 maçlık ağır men cezası, şampiyonluk yürüyüşünde yara almak istemeyen Okan Buruk ve teknik heyetin planlarını altüst etti. Galatasaray yönetiminin cezayı fazla bularak indirime gidilmesi için anında Tahkim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cengiz Ünder'e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdiCengiz Ünder'e kariyerinin şoku! Sergen Yalçın da üstünü çizdi
Hakemliği bırakan Arda Kardeşler sessizliğini bozdu: "Hangi takımlı olduğumu herkes bilir"Hakemliği bırakan Arda Kardeşler sessizliğini bozdu: "Hangi takımlı olduğumu herkes bilir"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...

Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! O çiftlik için harekete geçildi

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Yüksel Yıldırım yine yapacağını yaptı! Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'ye gönderme

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.