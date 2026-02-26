Ne Hagi, ne Jardel ne de Baros! Victor Osimhen resmen tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, normal süresi 3-0 Juventus üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ilk uzatma devresinde Victos Osimhen'in golüyle tur atlamayı başardı.

OSIMHEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ!

Victor Osimhen, attığı golle Galatasaray tarihine geçti. Nijeryalı yıldız, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 13’e çıkararak sarı-kırmızılı kulübün bu alandaki en golcü yabancı futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

NE HAGI, NE BAROS, NE DE JARDEL! TEK GERÇEK OSIMHEN...

Osimhen, bu golle kulüp tarihinin önemli isimlerini geride bıraktı. Daha önce Avrupa sahnesinde 12’şer gol kaydeden Milan Baroš ve Shabani Nonda’yı geride bırakan 25 yaşındaki forvet, 11 gollü Mário Jardel ile 10 gollü Gheorghe Hagi gibi kulüp tarihine damga vurmuş isimleri de sollamış oldu.

Avrupa gecelerinde takımını sırtlayan performansıyla dikkat çeken Osimhen, hem istatistikleri hem de kritik anlarda sahneye çıkışıyla taraftarın gönlünde özel bir yer edinmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı camiada şimdi gözler, yıldız golcünün bu rekoru daha da yukarı taşıyıp taşıyamayacağında.

OSIMHEN ÖDÜLÜNÜ ALDI!

"ONLAR SAYESİNDE TUR ATLADIK!"

Victor Osimhen: "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz.

Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik."